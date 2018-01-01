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Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО

Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
У селі Піски Горохівського району поховали атовця зі Львову Олега Гунька.

Про це розповів голова Пісківської сільської ради Андрій Сокальський у коментарі інтернет-виданню Волинь24.

У неділю, 23 вересня перестало битися серце учасника АТО, члена ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих» Олега Гунька.

Чоловік перебував у комі. Помер у Польщі, де його лікували.
Відспівали героя у церкві святих апостолів Петра і Павла у Львові, а поховали у селі Піски Горохівського району.

«Він не місцевий, тому нічого не можу сказати ні про нього, ні про його сім’ю. Декілька років тому Олег купив у нашому селі стару хату, але не жив тут, тільки був прописаний. Бачив його минулого року, приходив у сільську раду», – розповідає Андрій Сокальський.

«Напередодні дзвонили його рідні і запитували, чи можна похоронити його тут. Знаю, що заповів поховати його в Берестечку», – додає сільський голова.

До слова, село Піски Горохівського району межує із містом Берестечком, фактично є його продовженням.

У Олега Гунька залишилося двоє маленьких дітей: трирічний син Анатолій – дитина-інвалід та однорічна донька Софійка.

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Номер картки Ощадбанку: 5167 4900 7946 3585 (Гунько Наталія Зеновіївна).
Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО

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Теги: атовець, Львів, Волинь, Піски, берестечко, смерть, поховання
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