Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
Сьогодні, 14:34
У селі Піски Горохівського району поховали атовця зі Львову Олега Гунька.
Про це розповів голова Пісківської сільської ради Андрій Сокальський у коментарі інтернет-виданню Волинь24.
У неділю, 23 вересня перестало битися серце учасника АТО, члена ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих» Олега Гунька.
Чоловік перебував у комі. Помер у Польщі, де його лікували.
Відспівали героя у церкві святих апостолів Петра і Павла у Львові, а поховали у селі Піски Горохівського району.
«Він не місцевий, тому нічого не можу сказати ні про нього, ні про його сім’ю. Декілька років тому Олег купив у нашому селі стару хату, але не жив тут, тільки був прописаний. Бачив його минулого року, приходив у сільську раду», – розповідає Андрій Сокальський.
«Напередодні дзвонили його рідні і запитували, чи можна похоронити його тут. Знаю, що заповів поховати його в Берестечку», – додає сільський голова.
До слова, село Піски Горохівського району межує із містом Берестечком, фактично є його продовженням.
У Олега Гунька залишилося двоє маленьких дітей: трирічний син Анатолій – дитина-інвалід та однорічна донька Софійка.
Волонтери просять фінансово допомогти дружині:
Номер картки Ощадбанку: 5167 4900 7946 3585 (Гунько Наталія Зеновіївна).
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Про це розповів голова Пісківської сільської ради Андрій Сокальський у коментарі інтернет-виданню Волинь24.
У неділю, 23 вересня перестало битися серце учасника АТО, члена ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих» Олега Гунька.
Чоловік перебував у комі. Помер у Польщі, де його лікували.
Відспівали героя у церкві святих апостолів Петра і Павла у Львові, а поховали у селі Піски Горохівського району.
«Він не місцевий, тому нічого не можу сказати ні про нього, ні про його сім’ю. Декілька років тому Олег купив у нашому селі стару хату, але не жив тут, тільки був прописаний. Бачив його минулого року, приходив у сільську раду», – розповідає Андрій Сокальський.
«Напередодні дзвонили його рідні і запитували, чи можна похоронити його тут. Знаю, що заповів поховати його в Берестечку», – додає сільський голова.
До слова, село Піски Горохівського району межує із містом Берестечком, фактично є його продовженням.
У Олега Гунька залишилося двоє маленьких дітей: трирічний син Анатолій – дитина-інвалід та однорічна донька Софійка.
Волонтери просять фінансово допомогти дружині:
Номер картки Ощадбанку: 5167 4900 7946 3585 (Гунько Наталія Зеновіївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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