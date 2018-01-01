На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



У ніч на 1 жовтня, в Ковелі, полісмени водія Mazda, в автомобілі якого не світила фара в режимі ближнього світла.



При поверхневій перевірці в транспортному засобі виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.



На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі затримали водія з наркотиками.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.У ніч на 1 жовтня, в Ковелі, полісмени водія Mazda, в автомобілі якого не світила фара в режимі ближнього світла.При поверхневій перевірці в транспортному засобі виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.

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