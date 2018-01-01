На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
У Ковелі затримали водія з наркотиками.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У ніч на 1 жовтня, в Ковелі, полісмени водія Mazda, в автомобілі якого не світила фара в режимі ближнього світла.
При поверхневій перевірці в транспортному засобі виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У ніч на 1 жовтня, в Ковелі, полісмени водія Mazda, в автомобілі якого не світила фара в режимі ближнього світла.
При поверхневій перевірці в транспортному засобі виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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