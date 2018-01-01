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На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики

На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
У Ковелі затримали водія з наркотиками.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

У ніч на 1 жовтня, в Ковелі, полісмени водія Mazda, в автомобілі якого не світила фара в режимі ближнього світла.

При поверхневій перевірці в транспортному засобі виявили згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.

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Теги: наркотики, Ковель
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