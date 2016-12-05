Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
У Ковелі затримали п'яного водія.
Інцидент трапився в ніч на 1 жовтня, - інформує Патрульна поліція волині.
Так, в Ковелі, полісмени зупинили водія Audi, який порушив правила дорожнього руху.
При спілкуванні у 30-річного чоловіка помітили ознаки сп’яніння, однак той відмовився проходити перевірку.
За порушення на нього оформили протокол і постанову.
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Інцидент трапився в ніч на 1 жовтня, - інформує Патрульна поліція волині.
Так, в Ковелі, полісмени зупинили водія Audi, який порушив правила дорожнього руху.
При спілкуванні у 30-річного чоловіка помітили ознаки сп’яніння, однак той відмовився проходити перевірку.
За порушення на нього оформили протокол і постанову.
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