вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi

Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
У Ковелі затримали п'яного водія.

Інцидент трапився в ніч на 1 жовтня, - інформує Патрульна поліція волині.

Так, в Ковелі, полісмени зупинили водія Audi, який порушив правила дорожнього руху.

При спілкуванні у 30-річного чоловіка помітили ознаки сп’яніння, однак той відмовився проходити перевірку.

За порушення на нього оформили протокол і постанову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, наскільки забезпечені лучани гарячою водою
Сьогодні, 11:50
В громаді поблизу Луцька розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:50
Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО
27 серпень, 01:35
Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель» Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
27 червень, 16:53
Оштрафували водія, за яким у Ковелі ганялися 3 машини поліції Оштрафували водія, за яким у Ковелі ганялися 3 машини поліції
05 грудень, 2016, 12:14
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліцейські затримали бус через штраф у понад дві тисячі гривень. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
 0
На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
 0
На Волині автівка протаранила кінну підводу: травмованих – двоє
Сьогодні, 12:32
 0
Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду
Сьогодні, 12:32
 0
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8