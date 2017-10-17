Повідомили, наскільки забезпечені лучани гарячою водою





Про це повідомили у прес-службі



Як повідомлялося раніше, у зв'язку з виявленими під час повторного гідровипробування витоку, спеціалісти підприємства здійснювали комплекс робіт з його усунення.



Це спричинило затримку у відновленні послуги споживачам центрального теплового пункту на вул. Січова, 3а, однак вже 28 серпня дане ЦТП відновило свою роботу.



Підрядник завершив частину робіт з реконструкції теплових мереж на вул. Домни Гордіюк, відтак 29 серпня послугу гарячого водопостачання відновлено для споживачів ЦТП на вул. Кравчука, 3а.



Додатково нагадуємо, що тривають монтажні роботи на вул. Кравчука (від перехрестя з вул. Домни Гордіюк). Через це гаряча вода відсутня у споживачів ЦТП на вул. Федорова, 4а.



А також, тривають аварійні ремонтні роботи мереж на вул. Кравчука (поблизу Варшавського ринку), у зв'язку з цим послуга ГВП не надається споживачам ЦТП на пр. Соборності, 40а. Про відновлення надання послуги на обох ділянках ДКП "Луцьктепло" повідомить окремо.



Звертаємо увагу споживачів котельні на вул. Арцеулова, 3а. У зв'язку з початком виконання монтажних робіт на мережі вул. Гулака-Артемовського - вул. Арцеулова припиняється надання послуги гарячого водопостачання для споживачів зазначеної котельні до завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «Луцьктеплі» розповіли, наскільки забезпечені лучани послугою гарячого водопостачання станом на початок жовтня.Про це повідомили у прес-службі ДКП Як повідомлялося раніше, у зв'язку з виявленими під час повторного гідровипробування витоку, спеціалісти підприємства здійснювали комплекс робіт з його усунення.Це спричинило затримку у відновленні послуги споживачам центрального теплового пункту на вул. Січова, 3а, однак вже 28 серпня дане ЦТП відновило свою роботу.Підрядник завершив частину робіт з реконструкції теплових мереж на вул. Домни Гордіюк, відтак 29 серпня послугу гарячого водопостачання відновлено для споживачів ЦТП на вул. Кравчука, 3а.Додатково нагадуємо, що тривають монтажні роботи на вул. Кравчука (від перехрестя з вул. Домни Гордіюк). Через це гаряча вода відсутня у споживачів ЦТП на вул. Федорова, 4а.А також, тривають аварійні ремонтні роботи мереж на вул. Кравчука (поблизу Варшавського ринку), у зв'язку з цим послуга ГВП не надається споживачам ЦТП на пр. Соборності, 40а. Про відновлення надання послуги на обох ділянках ДКП "Луцьктепло" повідомить окремо.Звертаємо увагу споживачів котельні на вул. Арцеулова, 3а. У зв'язку з початком виконання монтажних робіт на мережі вул. Гулака-Артемовського - вул. Арцеулова припиняється надання послуги гарячого водопостачання для споживачів зазначеної котельні до завершення робіт.

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