В громаді поблизу Луцька розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:50
В Княгининівської ОТГ 2 жовтня розпочинається опалювальний сезон.
Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook.
"Опалювальний сезон в усіх комунальних закладах Княгининівської ОТГ розпочинаємо з 2.10.2018 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.
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Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook.
"Опалювальний сезон в усіх комунальних закладах Княгининівської ОТГ розпочинаємо з 2.10.2018 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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