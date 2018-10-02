В громаді поблизу Луцька розпочнеться опалювальний сезон





Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook.



"Опалювальний сезон в усіх комунальних закладах Княгининівської ОТГ розпочинаємо з 2.10.2018 року", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що тепло

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Княгининівської ОТГ 2 жовтня розпочинається опалювальний сезон.Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook."Опалювальний сезон в усіх комунальних закладах Княгининівської ОТГ розпочинаємо з 2.10.2018 року", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що тепло у домівки волинян подадуть за умови , якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.

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