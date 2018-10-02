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В громаді поблизу Луцька розпочнеться опалювальний сезон

В громаді поблизу Луцька розпочнеться опалювальний сезон
В Княгининівської ОТГ 2 жовтня розпочинається опалювальний сезон.

Про це йдеться на сторінці Княгининівської громади у facebook.

"Опалювальний сезон в усіх комунальних закладах Княгининівської ОТГ розпочинаємо з 2.10.2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.

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Теги: Княгининок, опалення
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