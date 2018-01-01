В Україні подорожчали квитки на потяги





Про це повідомляє



"Так, так і є (відбулось підвищення з 30 травня - ред.). З 1 жовтня буде друге підвищення цін. Це індексація, ціни все одно нижчі, ніж на інші види транспорту", - повідомили в "Укрзалізниці".



Водночас, після кінця вересня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні - 0,93. Його зниження пов'язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 жовтня відбудеться другий етап підвищення цін на залізничні квитки - на 12%.Про це повідомляє УНН "Так, так і є (відбулось підвищення з 30 травня - ред.). З 1 жовтня буде друге підвищення цін. Це індексація, ціни все одно нижчі, ніж на інші види транспорту", - повідомили в "Укрзалізниці".Водночас, після кінця вересня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні - 0,93. Його зниження пов'язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.

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