В Україні подорожчали квитки на потяги
Сьогодні, 12:07
З 1 жовтня відбудеться другий етап підвищення цін на залізничні квитки - на 12%.
Про це повідомляє УНН.
"Так, так і є (відбулось підвищення з 30 травня - ред.). З 1 жовтня буде друге підвищення цін. Це індексація, ціни все одно нижчі, ніж на інші види транспорту", - повідомили в "Укрзалізниці".
Водночас, після кінця вересня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні - 0,93. Його зниження пов'язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.
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Про це повідомляє УНН.
"Так, так і є (відбулось підвищення з 30 травня - ред.). З 1 жовтня буде друге підвищення цін. Це індексація, ціни все одно нижчі, ніж на інші види транспорту", - повідомили в "Укрзалізниці".
Водночас, після кінця вересня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні - 0,93. Його зниження пов'язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.
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