За тиждень в одному з районів Волині погасили 3 пожежі

На території Камінь-Каширського району за тиждень сталося три пожежі.Так, 24 вересня о 15:36 на пункт зв'язку пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі зі шлакоблоків у селі Котуш Камінь-Каширського району, - повідомили у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.Працівниками 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 17:10.Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.27 вересня о 00:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Сошичне горить дерев'яна господарська будівля.На місце події прибули працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Сошичне, які приборкали вогонь о 02:00.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.28 вересня о 12:07 виникла пожежа господарського стіжка соломи у селі Осівці. Пожежу ліквідували о 12:40 вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського.Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.