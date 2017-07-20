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У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО

У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Іови Кондзелевича, 3.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Ірина Герасимюк.

"Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича, неможливо пройти, особливо після дощу! Натомість саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів, які знаходяться у будинку №1 вул. Ковельської або ж до Хрестовоздвиженської" церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа!" - пише обурена жінка.

У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, благоустрій
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