У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО

У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Іови Кондзелевича, 3.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила"Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича, неможливо пройти, особливо після дощу! Натомість саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів, які знаходяться у будинку №1 вул. Ковельської або ж до Хрестовоздвиженської" церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа!" - пише обурена жінка.