У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 12:31
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Іови Кондзелевича, 3.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Ірина Герасимюк.
"Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича, неможливо пройти, особливо після дощу! Натомість саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів, які знаходяться у будинку №1 вул. Ковельської або ж до Хрестовоздвиженської" церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа!" - пише обурена жінка.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Ірина Герасимюк.
"Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича, неможливо пройти, особливо після дощу! Натомість саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів, які знаходяться у будинку №1 вул. Ковельської або ж до Хрестовоздвиженської" церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа!" - пише обурена жінка.
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