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На Волині автівка протаранила кінну підводу: травмованих – двоє

На Волині автівка протаранила кінну підводу: травмованих – двоє
На Волині іномарка зіштовхнулася з кінною підводою.

30 вересня, на автодорозі поблизу села Скобелка Горохівського району автомобіль «Renault Dokkеr» зіткнувся із кінною підводою, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Внаслідок ДТП травмувалося двоє людей.

За кермом легковика перебував 41-річний житель району. Водій зіткнувся із кінною підводою, яка рухалася в попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди 33-річний їздовий та 28-річний пасажир підводи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Перевірка триває.

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Теги: ДТП, аварія
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