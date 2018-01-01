На Волині автівка протаранила кінну підводу: травмованих – двоє





30 вересня, на автодорозі поблизу села Скобелка Горохівського району автомобіль «Renault Dokkеr» зіткнувся із кінною підводою, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Внаслідок ДТП травмувалося двоє людей.



За кермом легковика перебував 41-річний житель району. Водій зіткнувся із кінною підводою, яка рухалася в попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди 33-річний їздовий та 28-річний пасажир підводи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Перевірка триває.

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