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Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду

Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду
На кордоні з Польщею виявили тютюнових контрабандистів.

Так прикордонники відділу «Новогрузьке» Луцького загону поблизу державного кордону зупинили для перевірки Renault польської реєстрації, - інформує Держприкордонслужба України.

В іномарці знаходилось двоє жителів Шацького району. Під час огляду автомобіля, в багажнику знайшли 2 ящики цигарок. Зазначений товар правопорушники хотіли переправити на територію Польщі.

Знайдені сигарети вилучили для здійснення подальших правових дій.

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Теги: контрабанда, сигарети
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