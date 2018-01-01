Луцькі прикордонники знайшли у Renault контрабанду





Так прикордонники відділу «Новогрузьке» Луцького загону поблизу державного кордону зупинили для перевірки Renault польської реєстрації, - інформує



В іномарці знаходилось двоє жителів Шацького району. Під час огляду автомобіля, в багажнику знайшли 2 ящики цигарок. Зазначений товар правопорушники хотіли переправити на територію Польщі.



Знайдені сигарети вилучили для здійснення подальших правових дій.

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