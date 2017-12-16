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На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО

На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО
На території Ковельської школи мистецтв знайшли масове поховання німецьких солдат часів Другої світової війни.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Це підтвердили пошукові роботи спеціалістів групи “Захід” Німецької народної спілки догляду за військовими похованнями.

За кілька тижнів пошуковці підняли з-під землі близько 200 останків солдат і офіцерів Вермахту, які загинули в боях за Ковель. Про це розповів один із працівників спілки Мирон Старко.

Детальніше - у сюжеті.

Фото ілюстративне


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Теги: останки, історія, війна, Німеччина
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