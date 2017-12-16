На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Це підтвердили пошукові роботи спеціалістів групи “Захід” Німецької народної спілки догляду за військовими похованнями.



За кілька тижнів пошуковці підняли з-під землі близько 200 останків солдат і офіцерів Вермахту, які загинули в боях за Ковель. Про це розповів один із працівників спілки Мирон Старко.



Детальніше - у сюжеті.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ковельської школи мистецтв знайшли масове поховання німецьких солдат часів Другої світової війни.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Це підтвердили пошукові роботи спеціалістів групи “Захід” Німецької народної спілки догляду за військовими похованнями.За кілька тижнів пошуковці підняли з-під землі близько 200 останків солдат і офіцерів Вермахту, які загинули в боях за Ковель. Про це розповів один із працівників спілкиДетальніше - у сюжеті.

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