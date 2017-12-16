На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
На території Ковельської школи мистецтв знайшли масове поховання німецьких солдат часів Другої світової війни.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Це підтвердили пошукові роботи спеціалістів групи “Захід” Німецької народної спілки догляду за військовими похованнями.
За кілька тижнів пошуковці підняли з-під землі близько 200 останків солдат і офіцерів Вермахту, які загинули в боях за Ковель. Про це розповів один із працівників спілки Мирон Старко.
Детальніше - у сюжеті.
Фото ілюстративне
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Це підтвердили пошукові роботи спеціалістів групи “Захід” Німецької народної спілки догляду за військовими похованнями.
За кілька тижнів пошуковці підняли з-під землі близько 200 останків солдат і офіцерів Вермахту, які загинули в боях за Ковель. Про це розповів один із працівників спілки Мирон Старко.
Детальніше - у сюжеті.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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