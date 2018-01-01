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На Волині поліцейські затримали бус через штраф у понад дві тисячі гривень. ФОТО. ВІДЕО

На Волині поліцейські затримали бус через штраф у понад дві тисячі гривень. ФОТО. ВІДЕО
У селі Вишнів патрульні затримали бус, який перебував у розшуку через несплачений штраф у понад 2 тисячі гривень.

Це трапилось у ніч на 1 жовнтя, пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Ковельські патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes, оскільки спрацювала система «Рубіж»: транспортний засіб був у розшуку в державній виконавчій службі. Всередині перебувало подружжя та восьмеро дітей.

Правоохоронці роз’яснили причину зупинки та затримання автомобіля, запропонували громадянам погрітись всередині, купити їжу та дали води.

Водій почав телефонувати різним людям, а також на службу 102 зі скаргами щодо дій полісменів, разом з тим, ображав поліцейських, погрожував звільненням тощо.

«Згодом на одному з інформаційних ресурсів з’явилась перекручена інформація про нібито «свавілля поліцейських», яка не відповідає дійсності. Патрульні представлялись, поводились гуманно, однак мусили діяти відповідно до закону, тобто вилучити автомобіль, який був у розшуку», – пишуть у прес-службі.

Рядовий поліції Богдан розповідає: «Водій пояснив, що придбав автомобіль за дорученням і, мовляв, не знав про несплачені штрафи, наполягав, аби його з дітьми доставили додому, у Нововолинськ, а тоді забрали мікроавтобус, однак це було б порушенням законодавства, адже якщо автомобіль у розшуку, його необхідно вилучити одразу.

Нам було по-людськи шкода і чоловіка, і його сім’ю, ми пропонували різні варіанти допомоги, все є зафіксовано на відео, однак той вирішив не прислухатись. Врешті, мікроавтобус вилучили, опечатали, а відповідну інформацію направили у виконавчу службу».

Mercedes вилучили відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17.12.2008 № 1102.

«Зазначимо, що подання на затримання чи арешт здійснює виконавча служба, ця служба його і знімає. За її інформацією, за даним автомобілем несплачений штраф у сумі 2 187 гривень.

Окремо зауважимо: якщо громадяни хочуть жити у правовій цивілізованій державі, потрібно починати з себе і дотримуватись законів!» – переконують патрульні.

На Волині поліцейські затримали бус через штраф у понад дві тисячі гривень. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: бус, Волинь, вилучення, поліція
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