На Волині поліцейські затримали бус через штраф у понад дві тисячі гривень. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
У селі Вишнів патрульні затримали бус, який перебував у розшуку через несплачений штраф у понад 2 тисячі гривень.
Це трапилось у ніч на 1 жовнтя, пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Ковельські патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes, оскільки спрацювала система «Рубіж»: транспортний засіб був у розшуку в державній виконавчій службі. Всередині перебувало подружжя та восьмеро дітей.
Правоохоронці роз’яснили причину зупинки та затримання автомобіля, запропонували громадянам погрітись всередині, купити їжу та дали води.
Водій почав телефонувати різним людям, а також на службу 102 зі скаргами щодо дій полісменів, разом з тим, ображав поліцейських, погрожував звільненням тощо.
«Згодом на одному з інформаційних ресурсів з’явилась перекручена інформація про нібито «свавілля поліцейських», яка не відповідає дійсності. Патрульні представлялись, поводились гуманно, однак мусили діяти відповідно до закону, тобто вилучити автомобіль, який був у розшуку», – пишуть у прес-службі.
Рядовий поліції Богдан розповідає: «Водій пояснив, що придбав автомобіль за дорученням і, мовляв, не знав про несплачені штрафи, наполягав, аби його з дітьми доставили додому, у Нововолинськ, а тоді забрали мікроавтобус, однак це було б порушенням законодавства, адже якщо автомобіль у розшуку, його необхідно вилучити одразу.
Нам було по-людськи шкода і чоловіка, і його сім’ю, ми пропонували різні варіанти допомоги, все є зафіксовано на відео, однак той вирішив не прислухатись. Врешті, мікроавтобус вилучили, опечатали, а відповідну інформацію направили у виконавчу службу».
Mercedes вилучили відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17.12.2008 № 1102.
«Зазначимо, що подання на затримання чи арешт здійснює виконавча служба, ця служба його і знімає. За її інформацією, за даним автомобілем несплачений штраф у сумі 2 187 гривень.
Окремо зауважимо: якщо громадяни хочуть жити у правовій цивілізованій державі, потрібно починати з себе і дотримуватись законів!» – переконують патрульні.
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Це трапилось у ніч на 1 жовнтя, пишуть у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Ковельські патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes, оскільки спрацювала система «Рубіж»: транспортний засіб був у розшуку в державній виконавчій службі. Всередині перебувало подружжя та восьмеро дітей.
Правоохоронці роз’яснили причину зупинки та затримання автомобіля, запропонували громадянам погрітись всередині, купити їжу та дали води.
Водій почав телефонувати різним людям, а також на службу 102 зі скаргами щодо дій полісменів, разом з тим, ображав поліцейських, погрожував звільненням тощо.
«Згодом на одному з інформаційних ресурсів з’явилась перекручена інформація про нібито «свавілля поліцейських», яка не відповідає дійсності. Патрульні представлялись, поводились гуманно, однак мусили діяти відповідно до закону, тобто вилучити автомобіль, який був у розшуку», – пишуть у прес-службі.
Рядовий поліції Богдан розповідає: «Водій пояснив, що придбав автомобіль за дорученням і, мовляв, не знав про несплачені штрафи, наполягав, аби його з дітьми доставили додому, у Нововолинськ, а тоді забрали мікроавтобус, однак це було б порушенням законодавства, адже якщо автомобіль у розшуку, його необхідно вилучити одразу.
Нам було по-людськи шкода і чоловіка, і його сім’ю, ми пропонували різні варіанти допомоги, все є зафіксовано на відео, однак той вирішив не прислухатись. Врешті, мікроавтобус вилучили, опечатали, а відповідну інформацію направили у виконавчу службу».
Mercedes вилучили відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17.12.2008 № 1102.
«Зазначимо, що подання на затримання чи арешт здійснює виконавча служба, ця служба його і знімає. За її інформацією, за даним автомобілем несплачений штраф у сумі 2 187 гривень.
Окремо зауважимо: якщо громадяни хочуть жити у правовій цивілізованій державі, потрібно починати з себе і дотримуватись законів!» – переконують патрульні.
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