З теплотою і любов'ю: історія волинського подружжя, яке має 50 внуків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
10 синів і 51 внуків надбало волинське подружжя Скоців із села Гути-Камінської Камінь-Каширському районі, яке відзначило 50-річчя подружнього життя.
Про цю історію родини Скоців з Волині зняли відео-сюжет Hromadske.ua.
Тож, в середньому кожен 4-ий день в році, хтось з родини святкує день народження.
"Я робив шофером тоді і потрібно вже було женитись... Думав, кого ж взяти собі... А тоді я був православним віруючим і до якеї не піду, то всі були проти Бога. А тут зустрівся з Нею... Вона робила в городі тоді ревізором. І так ми почали будувати згодом дом. А далі – декрет, декрет...", - розповів голова сімейства Зіновій Скоць.
П’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків.
Діти з теплотою і любов'ю згадують приємні моменти дитинства.
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Про цю історію родини Скоців з Волині зняли відео-сюжет Hromadske.ua.
Тож, в середньому кожен 4-ий день в році, хтось з родини святкує день народження.
"Я робив шофером тоді і потрібно вже було женитись... Думав, кого ж взяти собі... А тоді я був православним віруючим і до якеї не піду, то всі були проти Бога. А тут зустрівся з Нею... Вона робила в городі тоді ревізором. І так ми почали будувати згодом дом. А далі – декрет, декрет...", - розповів голова сімейства Зіновій Скоць.
П’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків.
Діти з теплотою і любов'ю згадують приємні моменти дитинства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Які ж молодці!!! Я в захваті!!!
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