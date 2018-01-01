З теплотою і любов'ю: історія волинського подружжя, яке має 50 внуків. ВІДЕО

Скоців із села Гути-Камінської Камінь-Каширському районі, яке відзначило 50-річчя подружнього життя.



Про цю історію родини Скоців з Волині зняли відео-сюжет



Тож, в середньому кожен 4-ий день в році, хтось з родини святкує день народження.



"Я робив шофером тоді і потрібно вже було женитись... Думав, кого ж взяти собі... А тоді я був православним віруючим і до якеї не піду, то всі були проти Бога. А тут зустрівся з Нею... Вона робила в городі тоді ревізором. І так ми почали будувати згодом дом. А далі – декрет, декрет...", - розповів голова сімейства Зіновій Скоць.



П’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків.



Діти з теплотою і любов'ю згадують приємні моменти дитинства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 синів і 51 внуків надбало волинське подружжяіз села Гути-Камінської Камінь-Каширському районі, яке відзначило 50-річчя подружнього життя.Про цю історію родини Скоців з Волині зняли відео-сюжет Hromadske.ua Тож, в середньому кожен 4-ий день в році, хтось з родини святкує день народження."Я робив шофером тоді і потрібно вже було женитись... Думав, кого ж взяти собі... А тоді я був православним віруючим і до якеї не піду, то всі були проти Бога. А тут зустрівся з Нею... Вона робила в городі тоді ревізором. І так ми почали будувати згодом дом. А далі – декрет, декрет...", - розповів голова сімейства Зіновій Скоць.П’ять синів Зиновія Степановича і Марії Андріївни мешкають далеко від рідного дому – в Сполучених Штатах Америки, інші оселилися в різних куточках України, але ніколи не забувають вони про батьків.Діти з теплотою і любов'ю згадують приємні моменти дитинства.

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