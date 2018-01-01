У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО

У Луцьку на вулиці Євгена Сверстюка автохам пергородив тротуар автівкою.Про це на своїй сторінці у Facebook написала«Подивіться, як це чудо припаркувало свого тарантаса і пішло в "Майдан"», – пише жінка.Лучанка зазначає, що треба виходити на проїжджу частину, бо по тротуару пройти не можна.Також вона зазначила, що це, ймовірно, автомобіль заступника мера Луцька Костянтина Петрочука.Нагадаємо, нещодавно посадовецьна вулиці Кривил Вал.Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині,