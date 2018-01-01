У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У Луцьку на вулиці Євгена Сверстюка автохам пергородив тротуар автівкою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тоня Воробей.
«Подивіться, як це чудо припаркувало свого тарантаса і пішло в "Майдан"», – пише жінка.
Лучанка зазначає, що треба виходити на проїжджу частину, бо по тротуару пройти не можна.
Також вона зазначила, що це, ймовірно, автомобіль заступника мера Луцька Костянтина Петрочука.
Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.
Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тоня Воробей.
«Подивіться, як це чудо припаркувало свого тарантаса і пішло в "Майдан"», – пише жінка.
Лучанка зазначає, що треба виходити на проїжджу частину, бо по тротуару пройти не можна.
Також вона зазначила, що це, ймовірно, автомобіль заступника мера Луцька Костянтина Петрочука.
Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.
Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
Бидло
В Луцьку немає ні мера, ні заммера.
Щей яке БИДЛО!!!БИДЛО на посаді заммера!Бидло,яке повинне боротися з порушниками,а воно саме постійно порушує.Йому фермою в Курчака керувати.
Купило права ,бо як би вчило ПДР то так би не паркувався .Гандон штопаний .
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