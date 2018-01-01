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У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО

У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО
У Луцьку на вулиці Євгена Сверстюка автохам пергородив тротуар автівкою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Тоня Воробей.

«Подивіться, як це чудо припаркувало свого тарантаса і пішло в "Майдан"», – пише жінка.

Лучанка зазначає, що треба виходити на проїжджу частину, бо по тротуару пройти не можна.

Також вона зазначила, що це, ймовірно, автомобіль заступника мера Луцька Костянтина Петрочука.
У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО
У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО

Нагадаємо, нещодавно посадовець потрапив у ДТП на цьому автомобілі на вулиці Кривил Вал.

Як відомо з декларації Костянтина Петрочука, автомобіль Infiniti EX35 2008 року випуску належить його дружині, Олені Петрочук.
У Луцьку заммера перегородив тротуар біля пабу. ФОТО

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Теги: Луцьк, автохам, Євгена Сверстюка
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Коментарі 4
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Бидло
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В Луцьку немає ні мера, ні заммера.
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Щей яке БИДЛО!!!БИДЛО на посаді заммера!Бидло,яке повинне боротися з порушниками,а воно саме постійно порушує.Йому фермою в Курчака керувати.
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Купило права ,бо як би вчило ПДР то так би не паркувався .Гандон штопаний .
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