У Луцьку обстежували жінок на рак: повідомили результати. ФОТО





Про повідомили на сторінці Волинський обласний центр здоров'я у Facebook.



Отож, результати обстеження:



Всього обстежили 63 жінки (126 мамографій).



З них у 4 жінок виявили патології: 1 – передрак; 1 – підозра на рак; 1 - рак; 1 – локальний фіброматоз.



Дифузна мастопатія - у 20 жінок, нормальний стан грудних залоз – у 39 жінок.



«З усіма жінками, які проходили дане обстеження, протягом дня зконтактують по телефону відповідальні працівники обласного онкологічного диспансеру, для повідомлення результатів», – йдеться у дописі.



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