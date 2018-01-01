У Луцьку обстежували жінок на рак: повідомили результати. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку організували Медичне містечко, в якому робили мамографічне обстеження жінкам.
Про повідомили на сторінці Волинський обласний центр здоров'я у Facebook.
Отож, результати обстеження:
Всього обстежили 63 жінки (126 мамографій).
З них у 4 жінок виявили патології: 1 – передрак; 1 – підозра на рак; 1 - рак; 1 – локальний фіброматоз.
Дифузна мастопатія - у 20 жінок, нормальний стан грудних залоз – у 39 жінок.
«З усіма жінками, які проходили дане обстеження, протягом дня зконтактують по телефону відповідальні працівники обласного онкологічного диспансеру, для повідомлення результатів», – йдеться у дописі.
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Про повідомили на сторінці Волинський обласний центр здоров'я у Facebook.
Отож, результати обстеження:
Всього обстежили 63 жінки (126 мамографій).
З них у 4 жінок виявили патології: 1 – передрак; 1 – підозра на рак; 1 - рак; 1 – локальний фіброматоз.
Дифузна мастопатія - у 20 жінок, нормальний стан грудних залоз – у 39 жінок.
«З усіма жінками, які проходили дане обстеження, протягом дня зконтактують по телефону відповідальні працівники обласного онкологічного диспансеру, для повідомлення результатів», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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