У Києві напали на будинок судді: поранили чоловіка та погрожували підірвати гранатою. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
На будинок столичної судді Наталії Буші напали грабіжники.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає ТСН.
"Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги.Зараз він перебуває в лікарні.
На виході злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу", - повідомляє видання.
Чоловік Наталі – адвокат Андрій Буша – в неділю ввечері повернувся додому на своїй машині з супермаркету, і в цей час його схопили злочинці, які сиділи в засідці поруч з будинком.
Один вбитий, один поранений. Цим закінчилася спроба пограбування будинку у центрі Києва. Зловмисники, яких наздоганяли поліцейські, окрім того, що відстрілювалися, ще й кинули гранату. Поранений - поліцейський. Убитий - ймовірно один із грабіжників.
"Вони побили адвоката, прострелили йому ноги й потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа грабіжники заволоділи цінностями: 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів.
Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета зачинили в туалеті", - йдеться в повідомленні.
Після цього злочинці зіткнулися з екіпажем патрульних, відкрили по них вогонь і кинули гранату.
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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає ТСН.
"Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги.Зараз він перебуває в лікарні.
На виході злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу", - повідомляє видання.
Чоловік Наталі – адвокат Андрій Буша – в неділю ввечері повернувся додому на своїй машині з супермаркету, і в цей час його схопили злочинці, які сиділи в засідці поруч з будинком.
Один вбитий, один поранений. Цим закінчилася спроба пограбування будинку у центрі Києва. Зловмисники, яких наздоганяли поліцейські, окрім того, що відстрілювалися, ще й кинули гранату. Поранений - поліцейський. Убитий - ймовірно один із грабіжників.
"Вони побили адвоката, прострелили йому ноги й потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа грабіжники заволоділи цінностями: 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів.
Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета зачинили в туалеті", - йдеться в повідомленні.
Після цього злочинці зіткнулися з екіпажем патрульних, відкрили по них вогонь і кинули гранату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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