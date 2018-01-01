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У Києві напали на будинок судді: поранили чоловіка та погрожували підірвати гранатою. ВІДЕО

У Києві напали на будинок судді: поранили чоловіка та погрожували підірвати гранатою. ВІДЕО
На будинок столичної судді Наталії Буші напали грабіжники.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає ТСН.

"Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги.Зараз він перебуває в лікарні.

На виході злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу", - повідомляє видання.

Чоловік Наталі – адвокат Андрій Буша – в неділю ввечері повернувся додому на своїй машині з супермаркету, і в цей час його схопили злочинці, які сиділи в засідці поруч з будинком.

Один вбитий, один поранений. Цим закінчилася спроба пограбування будинку у центрі Києва. Зловмисники, яких наздоганяли поліцейські, окрім того, що відстрілювалися, ще й кинули гранату. Поранений - поліцейський. Убитий - ймовірно один із грабіжників.

"Вони побили адвоката, прострелили йому ноги й потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа грабіжники заволоділи цінностями: 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів.

Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета зачинили в туалеті", - йдеться в повідомленні.

Після цього злочинці зіткнулися з екіпажем патрульних, відкрили по них вогонь і кинули гранату.


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Теги: грабіжник, Київ, суддя
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