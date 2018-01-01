У Києві напали на будинок судді: поранили чоловіка та погрожували підірвати гранатою. ВІДЕО

Наталії Буші напали грабіжники.



Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає



"Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги.Зараз він перебуває в лікарні.



На виході злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу", - повідомляє видання.



Чоловік Наталі – адвокат Андрій Буша – в неділю ввечері повернувся додому на своїй машині з супермаркету, і в цей час його схопили злочинці, які сиділи в засідці поруч з будинком.



Один вбитий, один поранений. Цим закінчилася спроба пограбування будинку у центрі Києва. Зловмисники, яких наздоганяли поліцейські, окрім того, що відстрілювалися, ще й кинули гранату. Поранений - поліцейський. Убитий - ймовірно один із грабіжників.



"Вони побили адвоката, прострелили йому ноги й потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа грабіжники заволоділи цінностями: 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів.



Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета зачинили в туалеті", - йдеться в повідомленні.



Після цього злочинці зіткнулися з екіпажем патрульних, відкрили по них вогонь і кинули гранату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будинок столичної суддінапали грабіжники.Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає ТСН "Двоє нападників, озброєних вогнепальною зброєю, увірвалися в приватне домоволодіння і вимагали від сім'ї віддати гроші та інші цінності. Чоловікові судді при цьому прострелили обидві ноги.Зараз він перебуває в лікарні.На виході злочинці хотіли кинути в будинок, де проживає суддя, гранату, але Наталія Буша буквально вмовила їх цього не робити, побоюючись, що дитина постраждає. Після цього суддя викликала поліцію і швидку допомогу", - повідомляє видання.Чоловік Наталі – адвокат Андрій Буша – в неділю ввечері повернувся додому на своїй машині з супермаркету, і в цей час його схопили злочинці, які сиділи в засідці поруч з будинком.Один вбитий, один поранений. Цим закінчилася спроба пограбування будинку у центрі Києва. Зловмисники, яких наздоганяли поліцейські, окрім того, що відстрілювалися, ще й кинули гранату. Поранений - поліцейський. Убитий - ймовірно один із грабіжників."Вони побили адвоката, прострелили йому ноги й потягли в будинок. Дізнавшись код від сейфа грабіжники заволоділи цінностями: 4 300 доларів, 300 євро та намистом з дорогоцінних каменів.Весь цей час в будинку була і дружина адвоката з малолітньою дитиною, яких грабіжники під загрозою пістолета зачинили в туалеті", - йдеться в повідомленні.Після цього злочинці зіткнулися з екіпажем патрульних, відкрили по них вогонь і кинули гранату.

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