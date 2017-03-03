Лучани просять підвищити зарплати освітянам





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті



"Пропоную (Прошу): підвищити заробітну плату педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної освіти, інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок міського бюджету шляхом установлення з 1 вересня 2018 року для них додаткової надбавки у розмірі 10% посадового окладу. З цією метою внести відповідні зміни до бюджету міста", - зазначає автор петиції Стукалов Юрій Олексійович.



Нагадаємо, що на



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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