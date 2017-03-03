вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани просять підвищити зарплати освітянам

Лучани просять підвищити зарплати освітянам
Лучани просять додаткової надбавки у розмірі 10% посадового окладу на зарплати педагогічним працівникам.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Пропоную (Прошу): підвищити заробітну плату педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної освіти, інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок міського бюджету шляхом установлення з 1 вересня 2018 року для них додаткової надбавки у розмірі 10% посадового окладу. З цією метою внести відповідні зміни до бюджету міста", - зазначає автор петиції Стукалов Юрій Олексійович.

Нагадаємо, що на зарплату для луцьких освітян та працівників медичної галузі за грудень у міському бюджеті доведеться шукати 36 млн грн.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1172

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, освіта, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
Волинського посадовця, який погорів на хабарі в 4 тисячі доларів, судитимуть
Сьогодні, 14:18
Лучани просять підвищити зарплати освітянам
Сьогодні, 14:13
У Києві напали на будинок судді: поранили чоловіка та погрожували підірвати гранатою. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку обстежували жінок на рак: повідомили результати. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Луцькраду закликають не купувати тролейбуси в Швейцарії Луцькраду закликають не купувати тролейбуси в Швейцарії
29 березень, 10:48
У Луцьку просять заборонити освітянам брати дорогі подарунки У Луцьку просять заборонити освітянам брати дорогі подарунки
03 березень, 2017, 20:50
Ківерцівська освіта заощадила 1,5 мільйона гривень завдяки «Prozorro» Ківерцівська освіта заощадила 1,5 мільйона гривень завдяки «Prozorro»
05 лютий, 2017, 09:13
Ковельські АТОшники хочуть грошей за неотримані ділянки Ковельські АТОшники хочуть грошей за неотримані ділянки
27 жовтень, 2016, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька – три непрацюючих світлофори. ФОТО
Сьогодні, 14:44
 0
Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані
Сьогодні, 14:35
 0
Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
Сьогодні, 14:34
 0
Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
 0
Волинського посадовця, який погорів на хабарі в 4 тисячі доларів, судитимуть
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8