Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО





Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.



Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.



Невдовзі зловмисник, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, постане перед судом.



Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську судитимуть чоловіка, який потрощив майно колишньої дружини.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.Невдовзі зловмисник, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, постане перед судом.Згодом цей магазин двічі трощили вночі:та. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.

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