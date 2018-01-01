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Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО

Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО
У Нововолинську судитимуть чоловіка, який потрощив майно колишньої дружини.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.

Невдовзі зловмисник, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, постане перед судом.

Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.


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Теги: Нововолиньк, суд, Волинь
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