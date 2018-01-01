Судитимуть волинянина, який потрощив автівку та магазин екс-дружини. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
У Нововолинську судитимуть чоловіка, який потрощив майно колишньої дружини.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
Невдовзі зловмисник, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, постане перед судом.
Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
Невдовзі зловмисник, який щиро розкаявся у вчиненому та відшкодував потерпілій усі завдані збитки, постане перед судом.
Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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