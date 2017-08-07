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Волинського посадовця, який погорів на хабарі в 4 тисячі доларів, судитимуть

Волинського посадовця, який погорів на хабарі в 4 тисячі доларів, судитимуть
На Волині судитимуть посадовця Держархбудінспекції, викритого на одержанні у змові з посередником 4 тис. доларів хабара.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Посадовця та громадянина, який діяв у змові з ним і був посередником, викрили у Луцьку 25 липня прокурори та працівники обласного Управління служби безпеки України на одержанні 4 тис. доларів США від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині.

У таку суму чиновник оцінив прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.

Наразі начальника відділу УДАБІ в області обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) і невдовзі він постане перед судом.
Спільник його за свої злочинні дії уже засуджений.

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Теги: хабар, поліція, прокуратура, СБУ
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