Волинського посадовця, який погорів на хабарі в 4 тисячі доларів, судитимуть





До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Посадовця та громадянина, який діяв у змові з ним і був посередником, викрили



У таку суму чиновник оцінив прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.



Наразі начальника відділу УДАБІ в області обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) і невдовзі він постане перед судом.

Спільник його за свої злочинні дії уже засуджений.

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