Волинського посадовця звільнили з роботи через несвоєчасну декларацію





Зазначається, що посадовець, несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію за 2017 рік, - інформує прес-служба прокуратури області.



Не погоджуючись із постановою суду, правопорушник та його захисник подали апеляційну скаргу.



Днями апеляційний суд області залишив апеляційну скаргу без задоволення, відтак постанова суду першої інстанції набрала законної сили.



Отож посадовцю, окрім сплати штрафу, доведеться змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу передбачає припинення державної служби таких осіб.







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