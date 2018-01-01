вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинського посадовця звільнили з роботи через несвоєчасну декларацію

Волинського посадовця звільнили з роботи через несвоєчасну декларацію
Начальника управління юстиції у Волинській області звільнили з посади через несвоєчасно подану декларацію.

Зазначається, що посадовець, несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію за 2017 рік, - інформує прес-служба прокуратури області.

Не погоджуючись із постановою суду, правопорушник та його захисник подали апеляційну скаргу.

Днями апеляційний суд області залишив апеляційну скаргу без задоволення, відтак постанова суду першої інстанції набрала законної сили.

Отож посадовцю, окрім сплати штрафу, доведеться змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу передбачає припинення державної служби таких осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: звільнення, юстиція, декларація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
оце видно нашу пресу. чув дзвін - не знаю де він))))))))))))
Відповісти
Во дібіли))))) начальника управління юстиції??????? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Відповісти
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання
Сьогодні, 18:42
«Промінь» проводить опитування*
Сьогодні, 18:30
Волинського посадовця звільнили з роботи через несвоєчасну декларацію
Сьогодні, 18:16
До свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель
Сьогодні, 18:01
Волинські правоохоронці викрили схему з відмивання грошей
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
У Луцьку патрульного звільнять через невчасно подану декларацію У Луцьку патрульного звільнять через невчасно подану декларацію
12 липень, 12:31
Відтік кадрів: волинські газовики звільняються через низькі зарплати Відтік кадрів: волинські газовики звільняються через низькі зарплати
27 вересень, 10:29
Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю
25 вересень, 13:30
Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців Через корупційні скандали звільнили кількох волинських посадовців
14 вересень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Сьогодні, 19:30
 0
Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медичний прорив: апендицит навчилися лікувати без операцій
Сьогодні, 18:50
 0
На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8