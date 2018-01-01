У центрі Луцька – три непрацюючих світлофори. ФОТО
Сьогодні, 14:44
У Луцьку на проспекті Волині не працюють три світлофори.
Про це пишуть Волинські Новини.
Світлофори відключені 1 жовтня в обідню пору.
Як повідомили в коментарі агенству у "Луцьксвітло", наразі з'ясовують, у чому причини поломки.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Волинські Новини.
Світлофори відключені 1 жовтня в обідню пору.
Як повідомили в коментарі агенству у "Луцьксвітло", наразі з'ясовують, у чому причини поломки.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька – три непрацюючих світлофори. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
Сьогодні, 14:34