вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО

У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі не працюють три світлофори.

Про це пишуть Волинські Новини.

Світлофори відключені 1 жовтня в обідню пору.

Як повідомили в коментарі у "Луцьксвітло", наразі з'ясовують, у чому причини несправності.

Деталі – згодом.
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світлофор, Луцьк, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учитель з Волині тріумфував на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
Сьогодні, 15:11
Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Після аварії у центрі Луцька письменник Володимир Лис перебуває у важкому стані
Сьогодні, 14:35
Заповів поховати на Волині: поблизу Берестечка попрощалися з львівським атовцем. ФОТО
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
30 вересень, 18:15
У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО
30 вересень, 16:23
На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО На луцькій вулиці вночі – цілковита темрява. ФОТО
30 вересень, 12:58
«Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО «Працює некоректно», – лучанин про систему моніторингу маршруток. ФОТО
21 вересень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині зловили п'яного «в дрова» священика
Сьогодні, 16:21
 0
У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
Волинян кидають на гроші мешканці окупованих територій та «зеки»
Сьогодні, 16:03
 0
В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії
Сьогодні, 16:01
 0
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8