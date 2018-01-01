У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО





Про це пишуть



Світлофори відключені 1 жовтня в обідню пору.



Як повідомили в коментарі у "Луцьксвітло", наразі з'ясовують, у чому причини несправності.



Деталі – згодом.



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