Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО

Начальник потяга сполученням Ковель-Москва поскандалила з пасажирами.Про це на своїй сторінці у facebook написала"Сьогодні (30.09.18 о 15:04) начальник поїзда 078 ЛЦ сполученням Ковель-Москва, б’ючи випихала пасажира з потягу який рухався, пошкодила особисті речі пасажира та мало не лишила його життя, а причина банальна, через несправність техніки на залізничній станції Кривин", - пише автор допису.Зазначається, що касир не змогла роздрукувати білети, які пасажири замовили через інтернет."Вона особисто підійшла до керівника потягу і пояснила в чому причина, після чого керівник потягу подала сигнал який дозволив потягу рухатись та набирати швидкість і це в той час коли на сходах з відкритими дверима стояв пасажир якого керівник потягу випихав ногою, всі інші пасажири яких також не пустили в поїзд, почали бігти біля потягу та подавати сигнали зупинки, в кінці кінців начальник потягу випхала пасажира, який Дякувати Богу не впав під поїзд який був в русі", - йдеться у дописі.