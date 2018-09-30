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Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО

Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО
Начальник потяга сполученням Ковель-Москва поскандалила з пасажирами.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Людмила Сафронова.

"Сьогодні (30.09.18 о 15:04) начальник поїзда 078 ЛЦ сполученням Ковель-Москва, б’ючи випихала пасажира з потягу який рухався, пошкодила особисті речі пасажира та мало не лишила його життя, а причина банальна, через несправність техніки на залізничній станції Кривин", - пише автор допису.

Зазначається, що касир не змогла роздрукувати білети, які пасажири замовили через інтернет.

"Вона особисто підійшла до керівника потягу і пояснила в чому причина, після чого керівник потягу подала сигнал який дозволив потягу рухатись та набирати швидкість і це в той час коли на сходах з відкритими дверима стояв пасажир якого керівник потягу випихав ногою, всі інші пасажири яких також не пустили в поїзд, почали бігти біля потягу та подавати сигнали зупинки, в кінці кінців начальник потягу випхала пасажира, який Дякувати Богу не впав під поїзд який був в русі", - йдеться у дописі.

УВАГА! Відео містить нецензурну лексику!





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Теги: скандал, потяг
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Коментарі 1
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Фашистки!
Їм дуже личить подібна до еСеСівської форма.
І бльондинки до того ж.
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