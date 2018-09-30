Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
Начальник потяга сполученням Ковель-Москва поскандалила з пасажирами.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Людмила Сафронова.
"Сьогодні (30.09.18 о 15:04) начальник поїзда 078 ЛЦ сполученням Ковель-Москва, б’ючи випихала пасажира з потягу який рухався, пошкодила особисті речі пасажира та мало не лишила його життя, а причина банальна, через несправність техніки на залізничній станції Кривин", - пише автор допису.
Зазначається, що касир не змогла роздрукувати білети, які пасажири замовили через інтернет.
"Вона особисто підійшла до керівника потягу і пояснила в чому причина, після чого керівник потягу подала сигнал який дозволив потягу рухатись та набирати швидкість і це в той час коли на сходах з відкритими дверима стояв пасажир якого керівник потягу випихав ногою, всі інші пасажири яких також не пустили в поїзд, почали бігти біля потягу та подавати сигнали зупинки, в кінці кінців начальник потягу випхала пасажира, який Дякувати Богу не впав під поїзд який був в русі", - йдеться у дописі.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Людмила Сафронова.
"Сьогодні (30.09.18 о 15:04) начальник поїзда 078 ЛЦ сполученням Ковель-Москва, б’ючи випихала пасажира з потягу який рухався, пошкодила особисті речі пасажира та мало не лишила його життя, а причина банальна, через несправність техніки на залізничній станції Кривин", - пише автор допису.
Зазначається, що касир не змогла роздрукувати білети, які пасажири замовили через інтернет.
"Вона особисто підійшла до керівника потягу і пояснила в чому причина, після чого керівник потягу подала сигнал який дозволив потягу рухатись та набирати швидкість і це в той час коли на сходах з відкритими дверима стояв пасажир якого керівник потягу випихав ногою, всі інші пасажири яких також не пустили в поїзд, почали бігти біля потягу та подавати сигнали зупинки, в кінці кінців начальник потягу випхала пасажира, який Дякувати Богу не впав під поїзд який був в русі", - йдеться у дописі.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження
Сьогодні, 15:32
Начальник потяга Ковель-Москва випхала пасажирів на ходу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
У центрі Луцька не працюють три світлофори. ФОТО
Сьогодні, 14:44
Їм дуже личить подібна до еСеСівської форма.
І бльондинки до того ж.