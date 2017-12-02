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Учитель з Волині тріумфував на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Учитель з Волині тріумфував на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
Вчитель фізкультури із села Деревок Любешівського району Василь Корець став бронзовим призером на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед ветеранів, який відбувався у Варшаві.

Днями він брав участь у Чемпіонаті України з боротьби самбо серед майстрів, що проходив у Святогірську. Там він посів почесне друге місце у своїй ваговій і віковій категоріях. Тепер Василь Корець має усі шанси стати учасником Чемпіонату світу, який має відбутися невдовзі у Марокко, - пише газета Нове життя.

До речі, брати Іван та Юрій Пасичі, котрі починали свою підготовку саме під керівництвом Василя Федоровича, нині є членами збірної України з бойового самбо і в жовтні поїдуть в Чехію на Чемпіонат Європи.


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Теги: Василь Корець, Чемпіонат Європи, боротьба
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