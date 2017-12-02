Учитель з Волині тріумфував на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Василь Корець став бронзовим призером на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед ветеранів, який відбувався у Варшаві.



Днями він брав участь у Чемпіонаті України з боротьби самбо серед майстрів, що проходив у Святогірську. Там він посів почесне друге місце у своїй ваговій і віковій категоріях. Тепер Василь Корець має усі шанси стати учасником Чемпіонату світу, який має відбутися невдовзі у Марокко, - пише газета



До речі, брати Іван та Юрій Пасичі, котрі починали свою підготовку саме під керівництвом Василя Федоровича, нині є членами збірної України з бойового самбо і в жовтні поїдуть в Чехію на Чемпіонат Європи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчитель фізкультури із села Деревок Любешівського районустав бронзовим призером на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед ветеранів, який відбувався у Варшаві.Днями він брав участь у Чемпіонаті України з боротьби самбо серед майстрів, що проходив у Святогірську. Там він посів почесне друге місце у своїй ваговій і віковій категоріях. Тепер Василь Корець має усі шанси стати учасником Чемпіонату світу, який має відбутися невдовзі у Марокко, - пише газета Нове життя До речі, брати, котрі починали свою підготовку саме під керівництвом Василя Федоровича, нині є членами збірної України з бойового самбо і в жовтні поїдуть в Чехію на Чемпіонат Європи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію