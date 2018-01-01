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9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження

9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження
Луцькі гурти «Фіолет» та «Флайззза» 1 жовтня святкують день народження.

Зазначимо, що «Фіолету» – 9 років, а у «Флайзззи» – «повноліття».

«Так-так, саме сьогодні, 1 жовтня, луцький гурт Флайза святкує своє "повноліття" :) Рівно 18 років тому, теж у Міжнародний День Музики, ми вперше вийшли на сцену в якості конкурсантів відбіркового туру фестивалю "Червона Рута".

Маючи на той час в арсеналі лише три пісні, ми не здогадувались, що в перспективі у нас "народяться" аж 4 альбоми та близько 20 відеокліпів, ми матимемо сотні концертів і прихильників по всьому світу.

Різні хвилі бували за весь цей час - позитивні і не дуже. Неодноразово хтось із учасників команди "випадав" через ті чи інші причини, проте й знаходились нові люди, які вносили шось свіже у гурт. Маємо велику надію на те, що і теперішня хвиля "не дуже" теж скоро мине разом із важкими часами для України і ми ще матитмемо для кого співати своїх позитивних пісень ;)

Щиро дякуємо усім, хто долучився до музпродукту під назвою "ФлайzZzа" - і музикантам, і колегам, і людям, які своїми оплесками чи лайками підтримували нас весь цей час», – йдеться у дописі на сторінці «Флайзззи» у Facebook.
9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження

А у «Фіолеті» поділилися планами щодо релізу майбутнього альбому «Aurora»:

«Cьогодні Фіолет святкує 9 років своєї музичної історії.

Дякуємо, #фіолетfamily, за підтримку, яка змушує рухатись вперед попри всі перешкоди. Любимо вас усіма фібрами серця ❤️

Розповісти секрет? Альбом «Aurora» вийде 17 жовтня! З цієї причини ми продовжуємо нашу краудфандингову кампанію якраз до його виходу», – йдеться у дописі.
9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження

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Теги: Фіолет, Флайззза, гурт, Луцьк, день народження
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