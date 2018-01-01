У Ковелі на одній з вулиць перекриють рух транспорту





Про це інформує сайт Ковельської міської ради.



Так, у зв’язку з виконанням колійних робіт з 8:00 2 жовтня по 17.00 5 жовтня буде перекрито рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді що на вулиці Брестській.



"Об’їзд здійснюватиметься згідно погодженої схеми", - йдеться у повідомлені.



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