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У Ковелі на одній з вулиць перекриють рух транспорту

У Ковелі на одній з вулиць перекриють рух транспорту
У Ковелі перекриють рух автомобільного транспорту через залізничний переїзд на вулиці Брестській.

Про це інформує сайт Ковельської міської ради.

Так, у зв’язку з виконанням колійних робіт з 8:00 2 жовтня по 17.00 5 жовтня буде перекрито рух автомобільного транспорту на залізничному переїзді що на вулиці Брестській.

"Об’їзд здійснюватиметься згідно погодженої схеми", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Ковель, рух, транспорт
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