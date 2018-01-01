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Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*

Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться інмпровізаційне шоу «Сексуальне чтиво» від київського театру «Чорний квадрат».

"Це не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найпотаємніше. Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені", - повідомили організатори.

Квитки на шоу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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