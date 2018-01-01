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«Промінь» проводить опитування*

«Промінь» проводить опитування*
Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.

Заповнити анкету можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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