«Промінь» проводить опитування*





Заповнити анкету можна за посиланням:



https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit



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