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Волинян кидають на гроші мешканці окупованих територій та «зеки»

Волинян кидають на гроші мешканці окупованих територій та «зеки»
Волинян попередили про нову схему шахрайства.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

"Ковельська місцева прокуратура Волинської області звертається до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків нібито від імені керівника місцевої прокуратури з вимогою або проханням до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів", - йдеться у повідомленні.

Такі вимоги зазвичай задля власної наживи у шахрайський спосіб пред’являють особи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької чи Луганської областей, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Прокурори застерігають волинян – в жодному разі не надсилати і не передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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