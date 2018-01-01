На Рівненщині зловили п'яного «в дрова» священика





Автомобілем керував настоятель місцевого храму - протоієрей Андрій Остапюк з УПЦ. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння, - пише



"У 37-річного водія «Шевроле» виявили 2,09 проміле алкоголю. На порушника склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння", - повідомила речниця ГУНП у Рівненській області Любов Бєлаш.



Покарання для порушника тепер обиратиме суд.



Нагадаємо, що максимально допустима норма вмісту алкоголю в крові у водіїв – 0,2 проміле.

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