Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Клуб, магазин с. Людмильпіль



2. 10:00 – 15:00

Магазин „Софі” ФОП Вовчак, СБУ

Кафе „Фантазія” ФОП Петрук,

ФОП Книш, ФОП Владинський, „Укртелеком”, „Укрпошта”, ФОП Хомюк ательє „Міранна” м. Вол.-Вол.: вул. Ковельська 53-61



Іваничівський район



1. 09:00 – 17:00

с. Грушів вул. 8 Березня, вул. Шкільна

2. 09:00 – 17:00

с. Заболотці вул. Уткіна 30,32,34,35-51

3. 09:00 – 17:00

смт. Іваничі вул. Колгоспна 60-78,77-110, вул. Дубинка, вул. Львівська, с. Романівка, с. Долинка

4. 10:00 – 17:00

с. Нова лішня, с. Стара Лішня, с. Литовеж (Жучка), с. Осьмиловичі, с. Мовники, с. Кречів, с. Морозовичі (частково)



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Оленіне вул.Центральна



Ківерцівський район



1. 10:00 – 15:00

ПЛ-10 кВ Л 92-05

КТП-183 с.Клубочин

СГВК `Промінь`

ФОП Ходорчук Лілія Миколаївна

КТП-340 с.Клубочин

Релігійна громада Свято-Почаївської ікони

ФОП Радіон С.Я.

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Відділ освіти Ківерцівської РДА

КТП-453 с.Лопатень

ДП "Цуманське лісове господарство" ПЛ-10 кВ Л 92-05

КТП-183 с.Клубочин



КТП-340 с.Клубочин

вул.Комсомольська

вул.Партизанська



КТП-453 с.Лопатень



Ковельський район



1. 09:00 – 17:00 СТзОВ"Заповіт",

ПАТ "Дубномолоко",

СТ Повурськ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське Райво,

Волинська дирекція УДППЗ,

Церква с. Козлиничі. с. Козлиничі.



місто Луцьк



1. 09:00 – 13:00

Дитяча поліклініка, Льодовий каток, церква Громада Всіх Святих, Станція юних техніків

ОСББ вул. Ветеранів, 22

2. 13:00 – 17:00

Дитяча поліклініка, Льодовий каток, церква Громада Всіх Святих, Станція юних техніків

ОСББ вул. Ветеранів, 22

ФК Адреналін,

Казкова оселя офіс



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

ФОП Чернов М.М., ПП "СББ", ФОП Гарбар В.І., ФОП Гапонюк О.М., ПП "Мілекс Л", ФОП Койш О.С., Кооператив «Маяк", ФГ "Волиньагрохім" с Княгининок вул. Фальківська

2. 09:00 – 17:00

с. Лаврів вул. Квітнева, Соснова, Жовтнева, Берегова



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-283 09:00 – 17:00

с.Ладинь

2 пл-0.4 ктп-231 09:00 – 17:00 магазин.пилорама с.Пехи с.Пехи



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

адмінприміщення Цирського старостинського округу, магазини, клуби, школи с. Цир, с. Лахвичі та с. Бірки, пошта, станція мобільного зв’язку с. Бірки, насосна станція с. Цир, амбулаторія с. Цир, побут с. Лахвичі, с. Цир, с. Бірки (частково), вул. Зелена, Соборності, Партизанська, Поліська



Маневицький район



1. 10:00 – 17:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).

КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.

КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).

КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.

КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).

КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).

ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).

КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торгівельний павільйон).

КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).

КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.

КТП-291, с. Цміни – Церква.

КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).

КТП-326, с. Хряськ.

КТП-383,с. Цміни.

КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.

ЩТП-487, с. Козлиничі.

КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі товари), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).

КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.

КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-293 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).

КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).

ЩТП-474.

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-91 10:00 – 17:00 ФОП Папко В.К. (млин). с. Цміни



місто Нововолинськ



1. 09:00 – 17:00

м.Нововолинськ

вул.Полуботка, 1-15, 2-18

вул.Ціолковського, 1-23, 2-18

вул.К.Савури

2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00 – 17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськ

вул.Дорогиничівська

вул.Петрова

пров.Новий

вул.Автобусна, 14



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 09:00 – 17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа с.Валер’янівка вул. Зарічна

2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 09:00 – 17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС м.Рожище вул. Куліша, Шевченка

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 09:00 – 17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 09:00 – 17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 09:00 – 17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех



Старовижівський район



1. 10:00 – 17:00

с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-16 09:00 – 16:30

с.Кустичі

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00 – 16:30

Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 2 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Клуб, магазин с. Людмильпіль2. 10:00 – 15:00Магазин „Софі” ФОП Вовчак, СБУКафе „Фантазія” ФОП Петрук,ФОП Книш, ФОП Владинський, „Укртелеком”, „Укрпошта”, ФОП Хомюк ательє „Міранна” м. Вол.-Вол.: вул. Ковельська 53-611. 09:00 – 17:00с. Грушів вул. 8 Березня, вул. Шкільна2. 09:00 – 17:00с. Заболотці вул. Уткіна 30,32,34,35-513. 09:00 – 17:00смт. Іваничі вул. Колгоспна 60-78,77-110, вул. Дубинка, вул. Львівська, с. Романівка, с. Долинка4. 10:00 – 17:00с. Нова лішня, с. Стара Лішня, с. Литовеж (Жучка), с. Осьмиловичі, с. Мовники, с. Кречів, с. Морозовичі (частково)1. 10:00 – 17:00с.Оленіне вул.Центральна1. 10:00 – 15:00ПЛ-10 кВ Л 92-05КТП-183 с.КлубочинСГВК `Промінь`ФОП Ходорчук Лілія МиколаївнаКТП-340 с.КлубочинРелігійна громада Свято-Почаївської ікониФОП Радіон С.Я.КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-453 с.ЛопатеньДП "Цуманське лісове господарство" ПЛ-10 кВ Л 92-05КТП-183 с.КлубочинКТП-340 с.Клубочинвул.Комсомольськавул.ПартизанськаКТП-453 с.Лопатень1. 09:00 – 17:00 СТзОВ"Заповіт",ПАТ "Дубномолоко",СТ Повурськ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво,Волинська дирекція УДППЗ,Церква с. Козлиничі. с. Козлиничі.1. 09:00 – 13:00Дитяча поліклініка, Льодовий каток, церква Громада Всіх Святих, Станція юних техніківОСББ вул. Ветеранів, 222. 13:00 – 17:00Дитяча поліклініка, Льодовий каток, церква Громада Всіх Святих, Станція юних техніківОСББ вул. Ветеранів, 22ФК Адреналін,Казкова оселя офіс1. 10:00 – 17:00ФОП Чернов М.М., ПП "СББ", ФОП Гарбар В.І., ФОП Гапонюк О.М., ПП "Мілекс Л", ФОП Койш О.С., Кооператив «Маяк", ФГ "Волиньагрохім" с Княгининок вул. Фальківська2. 09:00 – 17:00с. Лаврів вул. Квітнева, Соснова, Жовтнева, Берегова1 пл-0.4 ктп-283 09:00 – 17:00с.Ладинь2 пл-0.4 ктп-231 09:00 – 17:00 магазин.пилорама с.Пехи с.Пехи1. 10:00 – 17:00адмінприміщення Цирського старостинського округу, магазини, клуби, школи с. Цир, с. Лахвичі та с. Бірки, пошта, станція мобільного зв’язку с. Бірки, насосна станція с. Цир, амбулаторія с. Цир, побут с. Лахвичі, с. Цир, с. Бірки (частково), вул. Зелена, Соборності, Партизанська, Поліська1. 10:00 – 17:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торгівельний павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-383,с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.ЩТП-487, с. Козлиничі.КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі товари), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-293 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).ЩТП-474.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-91 10:00 – 17:00 ФОП Папко В.К. (млин). с. Цміни1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.Савури2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00 – 17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськвул.Дорогиничівськавул.Петровапров.Новийвул.Автобусна, 141 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 09:00 – 17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа с.Валер’янівка вул. Зарічна2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 09:00 – 17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС м.Рожище вул. Куліша, Шевченка3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 09:00 – 17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 09:00 – 17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Миру, Садова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 09:00 – 17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех1. 10:00 – 17:00с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича1 ПЛ-0,4 кВКТП-16 09:00 – 16:30с.Кустичі2 ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00 – 16:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

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