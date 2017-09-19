Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики





У ньому брали участь і вихованці Любешівської ДЮСШ, - пише газета



І в перший же день дівчата зайняли весь п’єдестал слави на дистанції 3000 м: Валерія Шоломіцька здобула перше місце, Іванна Меліщук – друге, Катерина Токарчук – третє. А наймолодша вихованка спортшколи Оксана Лук’янович - четверте.



Крім того, Тарас Корецький виборов «срібло» на дистанції 5000 м у змаганнях зі спортивної ходьби, а Борис Абрамович став бронзовим призером на дистанції 2000 м бігу з перешкодами. А другого дня, 30 вересня, – знову перемога: Юлія Петрик стала чемпіонкою з бігу на 3000 м та посіла третє місце на дистанції 1500 м.



Її тренер директор нашої ДЮСШ Валентина Брорисюк зазначає, що Юля – боєць, адже не побоялася змагатися зі спортсменками на три роки старшими від неї, тому й виграла «золото», а також «бронзу», повідомила Олена Борисюк, тренер Любешівської ДЮСШ. ﻿

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 29-30 вересня в м. Дніпро відбувся Командний чемпіонат України серед юнаків (2001 р.н. та молодші).У ньому брали участь і вихованці Любешівської ДЮСШ, - пише газета "Нове життя" І в перший же день дівчата зайняли весь п’єдестал слави на дистанції 3000 м:здобула перше місце,– друге,– третє. А наймолодша вихованка спортшколи- четверте.Крім того,виборов «срібло» на дистанції 5000 м у змаганнях зі спортивної ходьби, астав бронзовим призером на дистанції 2000 м бігу з перешкодами. А другого дня, 30 вересня, – знову перемога:стала чемпіонкою з бігу на 3000 м та посіла третє місце на дистанції 1500 м.Її тренер директор нашої ДЮСШзазначає, що Юля – боєць, адже не побоялася змагатися зі спортсменками на три роки старшими від неї, тому й виграла «золото», а також «бронзу», повідомила, тренер Любешівської ДЮСШ. ﻿

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