вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики

Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики
Упродовж 29-30 вересня в м. Дніпро відбувся Командний чемпіонат України серед юнаків (2001 р.н. та молодші).

У ньому брали участь і вихованці Любешівської ДЮСШ, - пише газета "Нове життя".

І в перший же день дівчата зайняли весь п’єдестал слави на дистанції 3000 м: Валерія Шоломіцька здобула перше місце, Іванна Меліщук – друге, Катерина Токарчук – третє. А наймолодша вихованка спортшколи Оксана Лук’янович - четверте.

Крім того, Тарас Корецький виборов «срібло» на дистанції 5000 м у змаганнях зі спортивної ходьби, а Борис Абрамович став бронзовим призером на дистанції 2000 м бігу з перешкодами. А другого дня, 30 вересня, – знову перемога: Юлія Петрик стала чемпіонкою з бігу на 3000 м та посіла третє місце на дистанції 1500 м.

Її тренер директор нашої ДЮСШ Валентина Брорисюк зазначає, що Юля – боєць, адже не побоялася змагатися зі спортсменками на три роки старшими від неї, тому й виграла «золото», а також «бронзу», повідомила Олена Борисюк, тренер Любешівської ДЮСШ. ﻿

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, легка атлетика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Сьогодні, 19:30
Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
Сьогодні, 19:00
Медичний прорив: апендицит навчилися лікувати без операцій
Сьогодні, 18:50
На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Волиняни тріумфували на марафоні у Дніпрі Волиняни тріумфували на марафоні у Дніпрі
17 вересень, 15:30
Волинські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики Волинські спортсмени здобули перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики
16 вересень, 13:01
Наступного року у Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики Наступного року у Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики
19 липень, 09:03
У Луцьку стартували змагання із легкої атлетики У Луцьку стартували змагання із легкої атлетики
19 вересень, 2017, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Сьогодні, 19:30
 0
Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медичний прорив: апендицит навчилися лікувати без операцій
Сьогодні, 18:50
 0
На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8