Покинутій у луцькій лікарні уродженці Донбасу почали робити паспорт. ВІДЕО

Ірині Каземировій, яка майже втратила зір, почали оформляти новий паспорт громадянина України.



Про це повідомили у сюжеті



Нагадаємо, уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії. Незряча жінка не могла оформити паспорт, який, каже, загубила багато років тому.



Вже більше трьох місяців Ірина перебуває у Луцькій центральній районній лікарні. Дотепер вона була без паспорта, в Україну повернулася з тимчасовим посвідченням. Новий документ дозволить оформити жінці пенсію чи соціальну допомогу.



«За даними міграційної служби у Волинській області Ірина Каземирова була документована паспортом громадянина України у Володимирі-Волинському. За нашими запитами ми отримали форму, по якій була документована громадянка, і завдяки ній ми мали можливість оформити даній пані новий паспорт у формі ID-картки.



В даних вказано, що громадянка – уродженка міста Макіївка Донецької області. Запитів на окупованій території міграційній службі немає, можливості надсилати та отримувати відповіді ми не маємо.



Наразі запити відправлені до органів опіки. Я думаю, що ситуацію ми вирішимо з ними тут, на місці», – повідомила головний спеціаліст управління державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36-річній, яка майже втратила зір, почали оформляти новий паспорт громадянина України.Про це повідомили у сюжеті «UA:Волинь» Нагадаємо, уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії., який, каже, загубила багато років тому.Вже більше трьох місяців Ірина перебуває у Луцькій центральній районній лікарні. Дотепер вона була без паспорта, в Україну повернулася з тимчасовим посвідченням. Новий документ дозволить оформити жінці пенсію чи соціальну допомогу.«За даними міграційної служби у Волинській області Ірина Каземирова була документована паспортом громадянина України у Володимирі-Волинському. За нашими запитами ми отримали форму, по якій була документована громадянка, і завдяки ній ми мали можливість оформити даній пані новий паспорт у формі ID-картки.В даних вказано, що громадянка – уродженка міста Макіївка Донецької області. Запитів на окупованій території міграційній службі немає, можливості надсилати та отримувати відповіді ми не маємо.Наразі запити відправлені до органів опіки. Я думаю, що ситуацію ми вирішимо з ними тут, на місці», – повідомила головний спеціаліст управління державної міграційної служби у Волинській області

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