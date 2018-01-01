вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покинутій у луцькій лікарні уродженці Донбасу почали робити паспорт. ВІДЕО

Покинутій у луцькій лікарні уродженці Донбасу почали робити паспорт. ВІДЕО
36-річній Ірині Каземировій, яка майже втратила зір, почали оформляти новий паспорт громадянина України.

Про це повідомили у сюжеті «UA:Волинь».

Нагадаємо, уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії. Незряча жінка не могла оформити паспорт, який, каже, загубила багато років тому.

Вже більше трьох місяців Ірина перебуває у Луцькій центральній районній лікарні. Дотепер вона була без паспорта, в Україну повернулася з тимчасовим посвідченням. Новий документ дозволить оформити жінці пенсію чи соціальну допомогу.

«За даними міграційної служби у Волинській області Ірина Каземирова була документована паспортом громадянина України у Володимирі-Волинському. За нашими запитами ми отримали форму, по якій була документована громадянка, і завдяки ній ми мали можливість оформити даній пані новий паспорт у формі ID-картки.

В даних вказано, що громадянка – уродженка міста Макіївка Донецької області. Запитів на окупованій території міграційній службі немає, можливості надсилати та отримувати відповіді ми не маємо.

Наразі запити відправлені до органів опіки. Я думаю, що ситуацію ми вирішимо з ними тут, на місці», – повідомила головний спеціаліст управління державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Каземирова, Луцьк, паспорт, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не дай Бог такої старості, але вона досить пристойна», - Савченко про терцентр для пенсіонерів на Волині
Сьогодні, 17:30
У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО
Сьогодні, 17:05
Покинутій у луцькій лікарні уродженці Донбасу почали робити паспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
На Рівненщині зловили п'яного «в дрова» священика
Сьогодні, 16:21
У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг У луцькому ЦНАПі можна оформити закордонний паспорт без черг
24 вересень, 15:45
Волиняни можуть скористатися онлайн-чергою для оформлення паспортів Волиняни можуть скористатися онлайн-чергою для оформлення паспортів
10 вересень, 10:28
Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим Повідомили, коли прощатимуться з волинським Героєм Андрієм Єлістратовим
10 серпень, 18:54
Повідомили деталі загибелі лучанина на Донбасі Повідомили деталі загибелі лучанина на Донбасі
09 серпень, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель
Сьогодні, 18:01
 0
Волинські правоохоронці викрили схему з відмивання грошей
Сьогодні, 17:57
 0
У місті на Волині зростуть тарифи на тепло
Сьогодні, 17:50
 0
На даху луцької «Супернови» показали виставу-експеримент*
Сьогодні, 17:36
 0
«Не дай Бог такої старості, але вона досить пристойна», - Савченко про терцентр для пенсіонерів на Волині
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8