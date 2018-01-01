Покинутій у луцькій лікарні уродженці Донбасу почали робити паспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
36-річній Ірині Каземировій, яка майже втратила зір, почали оформляти новий паспорт громадянина України.
Про це повідомили у сюжеті «UA:Волинь».
Нагадаємо, уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії. Незряча жінка не могла оформити паспорт, який, каже, загубила багато років тому.
Вже більше трьох місяців Ірина перебуває у Луцькій центральній районній лікарні. Дотепер вона була без паспорта, в Україну повернулася з тимчасовим посвідченням. Новий документ дозволить оформити жінці пенсію чи соціальну допомогу.
«За даними міграційної служби у Волинській області Ірина Каземирова була документована паспортом громадянина України у Володимирі-Волинському. За нашими запитами ми отримали форму, по якій була документована громадянка, і завдяки ній ми мали можливість оформити даній пані новий паспорт у формі ID-картки.
В даних вказано, що громадянка – уродженка міста Макіївка Донецької області. Запитів на окупованій території міграційній службі немає, можливості надсилати та отримувати відповіді ми не маємо.
Наразі запити відправлені до органів опіки. Я думаю, що ситуацію ми вирішимо з ними тут, на місці», – повідомила головний спеціаліст управління державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук.
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Про це повідомили у сюжеті «UA:Волинь».
Нагадаємо, уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії. Незряча жінка не могла оформити паспорт, який, каже, загубила багато років тому.
Вже більше трьох місяців Ірина перебуває у Луцькій центральній районній лікарні. Дотепер вона була без паспорта, в Україну повернулася з тимчасовим посвідченням. Новий документ дозволить оформити жінці пенсію чи соціальну допомогу.
«За даними міграційної служби у Волинській області Ірина Каземирова була документована паспортом громадянина України у Володимирі-Волинському. За нашими запитами ми отримали форму, по якій була документована громадянка, і завдяки ній ми мали можливість оформити даній пані новий паспорт у формі ID-картки.
В даних вказано, що громадянка – уродженка міста Макіївка Донецької області. Запитів на окупованій території міграційній службі немає, можливості надсилати та отримувати відповіді ми не маємо.
Наразі запити відправлені до органів опіки. Я думаю, що ситуацію ми вирішимо з ними тут, на місці», – повідомила головний спеціаліст управління державної міграційної служби у Волинській області Наталія Левчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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