У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО





Неприємний інцидент трапився по вулиці Генерала Р. Шухевича (неподалік Нововолинського олійно-жирового комбінату), - пише



Довго знаходитись на місці розливу невідомої речовини люди не могли, так як у тому районі не можливо повноцінно дихати. місцеві жителі, які проживають поруч розповіли, що таке неподобство тут вже декілька днів триває.



Дана речовина також затопила підвал магазину, що знаходиться у тому районі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідома речовина синьо-молочного кольору залила центральну вулицю міста.Неприємний інцидент трапився по вулиці Генерала Р. Шухевича (неподалік Нововолинського олійно-жирового комбінату), - пише Нововолинський інформаційний портал Довго знаходитись на місці розливу невідомої речовини люди не могли, так як у тому районі не можливо повноцінно дихати. місцеві жителі, які проживають поруч розповіли, що таке неподобство тут вже декілька днів триває.Дана речовина також затопила підвал магазину, що знаходиться у тому районі.

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