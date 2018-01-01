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У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО

У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО
У Нововолинську невідома речовина синьо-молочного кольору залила центральну вулицю міста.

Неприємний інцидент трапився по вулиці Генерала Р. Шухевича (неподалік Нововолинського олійно-жирового комбінату), - пише Нововолинський інформаційний портал.

Довго знаходитись на місці розливу невідомої речовини люди не могли, так як у тому районі не можливо повноцінно дихати. місцеві жителі, які проживають поруч розповіли, що таке неподобство тут вже декілька днів триває.

Дана речовина також затопила підвал магазину, що знаходиться у тому районі.
У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО
У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО
У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО
У місті на Волині вулицю залило «хімією». ФОТО

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Теги: хімія, Нововолинськ
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