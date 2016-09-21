У місті на Волині зростуть тарифи на тепло





Незабаром у Нововолинську розпочинається опалювальний період, у зв’язку з чим, представники «Нововолинськтеплокомуненерго» звернулися до виконавчого комітету з клопотанням про коригування тарифів на свої послуги, - повідомляє



Під час позачергового засідання виконкому, яке відбулося 1 жовтня у Нововолинській міській раді, встановили скориговані тарифи на теплову енергію її виробництво, а також на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води. В свою чергу затвердили структуру тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ селища Благодатного.



Міський очільник Віктор Сапожніков зобов’язав тепловиків у короткі терміни повідомити користувачів про нові тарифи.



Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський у своїй доповіді заявив, що причиною підвищення тарифів є збільшення окремих складових, які не залежать від підприємства, а саме: електроенергії на 6%, та галузевої заробітної плати на 14%.



Також він зазначив якими ж будуть нові тарифи.



«Скориговані тарифи разом з ПДВ будуть такими: 1533 гривень 77 копійок сплачуватиме населення за теплову енергію. Для бюджетних установ сума становитиме 2091 гривню 39 копійок, в тому числі релігійні організації будуть платити 1085 гривень 71 копійок. Тариф на послугу з централізованого опалення з будинковими та квартирними приладами становитиме 1566 гривень 83 копійки, в будинках і квартирах без лічильників послуга обійдеться в 37 гривень 20 копійок за квадратний метр. Централізоване постачання гарячої води, за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання вартуватиме 86 гривень 70 копійок за кубічний метер, у помешканнях без відповідного устаткування вартість послуги буде 81 гривні 85 копійок, а для бюджетних установ 107 гривень, 64 копійки», – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Нововолинська слачуватимуть за теплоенергію за новими тарифами.Незабаром у Нововолинську розпочинається опалювальний період, у зв’язку з чим, представники «Нововолинськтеплокомуненерго» звернулися до виконавчого комітету з клопотанням про коригування тарифів на свої послуги, - повідомляє нововолинськ.com.ua Під час позачергового засідання виконкому, яке відбулося 1 жовтня у Нововолинській міській раді, встановили скориговані тарифи на теплову енергію її виробництво, а також на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води. В свою чергу затвердили структуру тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ селища Благодатного.Міський очільникзобов’язав тепловиків у короткі терміни повідомити користувачів про нові тарифи.Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської радиу своїй доповіді заявив, що причиною підвищення тарифів є збільшення окремих складових, які не залежать від підприємства, а саме: електроенергії на 6%, та галузевої заробітної плати на 14%.Також він зазначив якими ж будуть нові тарифи.«Скориговані тарифи разом з ПДВ будуть такими: 1533 гривень 77 копійок сплачуватиме населення за теплову енергію. Для бюджетних установ сума становитиме 2091 гривню 39 копійок, в тому числі релігійні організації будуть платити 1085 гривень 71 копійок. Тариф на послугу з централізованого опалення з будинковими та квартирними приладами становитиме 1566 гривень 83 копійки, в будинках і квартирах без лічильників послуга обійдеться в 37 гривень 20 копійок за квадратний метр. Централізоване постачання гарячої води, за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання вартуватиме 86 гривень 70 копійок за кубічний метер, у помешканнях без відповідного устаткування вартість послуги буде 81 гривні 85 копійок, а для бюджетних установ 107 гривень, 64 копійки», – зазначив він.

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