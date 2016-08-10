Волинські правоохоронці викрили схему з відмивання грошей

Волинські правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень.Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України встановили групу осіб, яка використовуючи підконтрольні фіктивні та транзитні підприємства, надавала послуги реальному сектору економіки Миколаївської, Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та ряду інших областей з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та протиправного переведення грошових коштів в готівку.Незаконна схема ухилення діяла наступним чином: клієнти (підприємства реального сектору економіки) перераховували безготівкові кошти в якості оплати за нібито отриманий товар на розрахункові рахунки фіктивних та транзитних підприємств. Готівкові кошти, разом з підробленими первинними документами, передавались організатором через кур’єрів замовникам послуг за грошову винагороду.В такий спосіб учасниками центру незаконно проконвертовано (обготівковано) грошових коштів на загальну суму більше 100 млн. гривень.За результатами проведених обшуків офісних приміщень, адрес проживання та автомобілів фігурантів вилучили 29 печаток СГД з ознаками фіктивності, 3 факсиміле, 23 банківських пластикових карток, обліково-реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності, первинні фінансово-господарські документи СГД з ознаками фіктивності, заявки на видачу готівки, бланки документів, чорнові записи, комп’ютерна техніка та цифрові носії інформації, які використовували в протиправній діяльності учасники «конвертаційного центру». Також під час обшуків вилучили готівкові кошти в сумі близько 500 тисяч гривень.Крім того, наклали арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ підконтрольних підприємств на загальну суму 18,8 млн. гривень, а також на розрахункові рахунки підприємств в банківських установах.Триває досудове слідство.