Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +13…+16.
Вітер західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +13…+16.
Вітер західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів
Сьогодні, 21:11
На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку*
Сьогодні, 19:52