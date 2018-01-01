Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +13…+16.



Вітер західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +13…+16.Вітер західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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