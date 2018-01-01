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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

У Світязі опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +13…+16.

Вітер західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз
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