Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку*

Волиняни можуть убезпечити себе від витрат на лікування. ПриватБанк пропонує своїм клієнтам страхування від травм та хвороб.Для когось осінь - це жовте листя, а для когось - хвороби. А попереду - сніжна пора року з ожеледицею і небезпекою травм. На жаль, ніхто не застрахований від неприємностей. Зате ПриватБанк пропонує застрахуватися від незапланованих витрат.Більш ніж 22,5 тисячі волинян цього року скористалися послугою “Захист на кожен день”. Це програма страхування від нещасних випадків, яка забезпечує фінансовий захист упродовж тимчасової непрацездатності та компенсовує витрати на лікування. Страховка покриває фізичні ушкодження, травми або розлад здоров'я особи в результаті нещасного випадку, опіки, обмороження, гострі отруєння, укуси тварин або отруйних комах, змій, ураження блискавкою або електричним струмом, протиправні дії третіх осіб.“Цікаво, що серед загальної кількості страховок 343 придбані керівництвом підприємств та організацій для своїх працівників. У ПриватБанку є послуга зі страхування колективів, і нам приємно, що соціально відповідальний бізнес користується можливістю захистити своїх працівників”, - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуДоговір можна укласти на страхову суму від 50 до 250 тисячі гривень. При цьому страховий платіж становитиме відповідно від 20 до 100 гривень.Окрім того, у травні стартувала програма страхування здоров’я від ПриватБанку. Вона передбачає грошову компенсацію у випадку хвороби. До страхових випадків входить понад 150 недуг, зокрема й критичних, які не покриваються традиційними страховками. Важливо, що вона передбачає виплати навіть у випадку вірусних та інфекційних захворювань. Наприклад, виплата при зовнішньому отиті - 1,5 тисячі гривень, ангіні - 3 тисячі гривень, пневмонія - 5 тисяч гривень тощо.Щомісячний платіж становить від 50 гривень. Страхова сума - від 50 тисяч до 100 тисяч гривень. За чотири місяці своє здоров’я застрахували майже 800 волинян.За роз’ясненнями і консультаціями щодо страхування можна звернутися у будь-яке відділення ПриватБанку на Волині. Працівники нададуть усю необхідну інформацію і оформлять страховий поліс.