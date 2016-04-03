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Медичний прорив: апендицит навчилися лікувати без операцій

Медичний прорив: апендицит навчилися лікувати без операцій
Завдяки новому методу лікування апендициту, вдалося також зменшити і період відновлення після хвороби.

Сучасна медицина швидко рухається вперед і знаходить нові методи більш безпечного і безпроблемного лікування захворювань, з якими часто стикається величезна кількість людей у ​​світі, - повідомляє Радіо Максимум.

Нещодавно стало відомо, що в Фінляндії медики почали лікувати апендицит без хірургічного втручання.

Так, у фінському Університеті Турку був поставлений експеримент по лікуванню гострого апендициту або апендектомією (видалення запаленого апендикса), або антибіотиками. Медичні експерти фіксували свої спостереження протягом п'яти років.

Так, в цих звітах відзначено, що з 530 хворих 257 лікувалися за допомогою антибіотика ертапенема, який необхідно було приймати три дні. Після цього ще сім днів пацієнти приймали метронідазол і левофлоксацин. Цікаво, що на відновлення їм треба було на 11 днів менше, ніж у добровольців з першої групи, яким видаляли апендицит традиційним способом.

Як з'ясували вчені, за п'ять років ймовірність рецидиву запалення виявилася рівною 39%. При цьому ускладнення спостерігалися тільки у 6,5%. Для порівняння, у пацієнтів, які перенесли операцію, кількість людей з ускладненнями досягло 24,4%.

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Теги: медицина, лікування
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