«Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів
Сьогодні, 21:11
У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» у Луцьку мінімально перемогла івано-франківське «Прикарпаття».
Про це пише Футбол24.
У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» приймала «Прикарпаття».
Перша половина зустрічі відбулась без забитих м'ячів. Вже у другому таймі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки влучному удару Дениса Кожанова. Цей гол і став вирішальним у зустрічі.
Після цієї перемоги «Волинь» піднялась на третю сходинку турнірної таблиці першої ліги. «Прикарпаття» залишилось на 9-му місці.
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Про це пише Футбол24.
У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» приймала «Прикарпаття».
Перша половина зустрічі відбулась без забитих м'ячів. Вже у другому таймі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки влучному удару Дениса Кожанова. Цей гол і став вирішальним у зустрічі.
Після цієї перемоги «Волинь» піднялась на третю сходинку турнірної таблиці першої ліги. «Прикарпаття» залишилось на 9-му місці.
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