«Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів





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У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» приймала «Прикарпаття».



Перша половина зустрічі відбулась без забитих м'ячів. Вже у другому таймі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки влучному удару Дениса Кожанова. Цей гол і став вирішальним у зустрічі.



Після цієї перемоги «Волинь» піднялась на третю сходинку турнірної таблиці першої ліги. «Прикарпаття» залишилось на 9-му місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» у Луцьку мінімально перемогла івано-франківське «Прикарпаття».Про це пише Футбол24 У матчі 11-го туру першої ліги «Волинь» приймала «Прикарпаття».Перша половина зустрічі відбулась без забитих м'ячів. Вже у другому таймі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки влучному удару. Цей гол і став вирішальним у зустрічі.Після цієї перемоги «Волинь» піднялась на третю сходинку турнірної таблиці першої ліги. «Прикарпаття» залишилось на 9-му місці.

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