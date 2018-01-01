Волинські патрульні чекають на прилади даішників. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Для ефективної боротьби із перевищенням швидкості патрульним варто повернути прилади, якими раніше користувалися працівники ДАІ.
Про це в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA: Волинь заявив інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Сергій Бадалян.
Бадалян зазначив: «На жаль, на цей час працівники патрульної поліції позбавлені технічної можливості фіксувати швидкість і, відповідно, притягати водіїв за порушення встановлених обмежень. Тому це зараз дуже гостре питання для департаменту патрульної поліції в цілому. Очікуємо, що на рівні держави буде проведена відповідна сертифікація і повірка приладів, якими раніше користувалися працівники ДАІ і які може будуть повернуті, аби ними користувалися патрульні поліцейські».
«Там є і вітчизняні прилади, і прилади іноземного виробництва. Вони цілком робочі, питання полягає лише в сертифікації», - додав він.
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Про це в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA: Волинь заявив інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Сергій Бадалян.
Бадалян зазначив: «На жаль, на цей час працівники патрульної поліції позбавлені технічної можливості фіксувати швидкість і, відповідно, притягати водіїв за порушення встановлених обмежень. Тому це зараз дуже гостре питання для департаменту патрульної поліції в цілому. Очікуємо, що на рівні держави буде проведена відповідна сертифікація і повірка приладів, якими раніше користувалися працівники ДАІ і які може будуть повернуті, аби ними користувалися патрульні поліцейські».
«Там є і вітчизняні прилади, і прилади іноземного виробництва. Вони цілком робочі, питання полягає лише в сертифікації», - додав він.
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Коментарі 1
А чим будете відрізнятись від ДАЇ? Як анекдоті пінгвін-гвінпін.
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