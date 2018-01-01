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Волинські патрульні чекають на прилади даішників. ВІДЕО

Волинські патрульні чекають на прилади даішників. ВІДЕО
Для ефективної боротьби із перевищенням швидкості патрульним варто повернути прилади, якими раніше користувалися працівники ДАІ.

Про це в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA: Волинь заявив інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Сергій Бадалян.

Бадалян зазначив: «На жаль, на цей час працівники патрульної поліції позбавлені технічної можливості фіксувати швидкість і, відповідно, притягати водіїв за порушення встановлених обмежень. Тому це зараз дуже гостре питання для департаменту патрульної поліції в цілому. Очікуємо, що на рівні держави буде проведена відповідна сертифікація і повірка приладів, якими раніше користувалися працівники ДАІ і які може будуть повернуті, аби ними користувалися патрульні поліцейські».

«Там є і вітчизняні прилади, і прилади іноземного виробництва. Вони цілком робочі, питання полягає лише в сертифікації», - додав він.



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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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Коментарі 1
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А чим будете відрізнятись від ДАЇ? Як анекдоті пінгвін-гвінпін.
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