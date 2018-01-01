Волинські патрульні чекають на прилади даішників. ВІДЕО

Для ефективної боротьби із перевищенням швидкості патрульним варто повернути прилади, якими раніше користувалися працівники ДАІ.Про це в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA: Волинь заявив інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в областіБадалян зазначив: «На жаль, на цей час працівники патрульної поліції позбавлені технічної можливості фіксувати швидкість і, відповідно, притягати водіїв за порушення встановлених обмежень. Тому це зараз дуже гостре питання для департаменту патрульної поліції в цілому. Очікуємо, що на рівні держави буде проведена відповідна сертифікація і повірка приладів, якими раніше користувалися працівники ДАІ і які може будуть повернуті, аби ними користувалися патрульні поліцейські».«Там є і вітчизняні прилади, і прилади іноземного виробництва. Вони цілком робочі, питання полягає лише в сертифікації», - додав він.