На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ
Сьогодні, 21:49
На Волині призначили нового керівника спілки ветеранів АТО Волині.
Про це повідомляє Волинська правда з посиланням на власні джерела.
Відомо, що на посаду керівника Костянтина Байчука призначили сьогодні, 1 жовтня.
Довідково:
Лучанин Костянтин Байчук був одним із активістів місцевого Євромайдану. Із початком російської агресії у 2014-го пішов добровольцем у військкомат. Брав участь в АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади.
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Про це повідомляє Волинська правда з посиланням на власні джерела.
Відомо, що на посаду керівника Костянтина Байчука призначили сьогодні, 1 жовтня.
Довідково:
Лучанин Костянтин Байчук був одним із активістів місцевого Євромайдану. Із початком російської агресії у 2014-го пішов добровольцем у військкомат. Брав участь в АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади.
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