На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ





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Відомо, що на посаду керівника Костянтина Байчука призначили сьогодні, 1 жовтня.



Довідково:



Лучанин Костянтин Байчук був одним із активістів місцевого Євромайдану. Із початком російської агресії у 2014-го пішов добровольцем у військкомат. Брав участь в АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині призначили нового керівника спілки ветеранів АТО Волині.Про це повідомляє Волинська правда з посиланням на власні джерела.Відомо, що на посаду керівникапризначили сьогодні, 1 жовтня.Лучанин Костянтин Байчук був одним із активістів місцевого Євромайдану. Із початком російської агресії у 2014-го пішов добровольцем у військкомат. Брав участь в АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади.

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