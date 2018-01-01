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На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ

На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ
На Волині призначили нового керівника спілки ветеранів АТО Волині.

Про це повідомляє Волинська правда з посиланням на власні джерела.

Відомо, що на посаду керівника Костянтина Байчука призначили сьогодні, 1 жовтня.

Довідково:

Лучанин Костянтин Байчук був одним із активістів місцевого Євромайдану. Із початком російської агресії у 2014-го пішов добровольцем у військкомат. Брав участь в АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади.

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Теги: атовці, Волинь
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