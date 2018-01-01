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Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ

Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ
Експерти проаналізували бюджети об'єднаних громад кожної області. Вони також сформували рейтинг ОТГ Волині за рівнем дотаційності.

Про це пише Район. Бізнес.

В продовження оцінки з виконання окремих показників місцевих бюджетів 665 ОТГ за І півріччя 2018 року у розріз груп за чисельністю мешканців в громадах експерти з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні представили аналіз відповідних показників 665 ОТГ у розрізі всіх 24 областей.

Оцінка виконання показників місцевих бюджетів 665 ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з державних бюджетом, проводилася за чотирма показниками:

- власні доходи на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
- динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017 роком;
- рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
- питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі власних доходів загального фонду)

За динамікою надходжень місцевих податків і зборів серед громад Волині найвищий показник в цьому має Поворська громада – 209%, найменша динаміка надходжень - в Устилузької громади – 64,2%.
Найбільш дотаційною є Велимченська громада, яку дотують на 61,7%, а сім громад Волині перераховують реверсну дотацію, оскільки мають надлишок доходів на одного жителя (це Поромівська, Боратинська, Литовезька, Жидичинська, Зарічанська, Смолигівська та Дубівська ОТГ).

Проаналізували експерти й те, скільки коштів йде у громади на утримання апарату. Найбільше серед громад області на утримання апарату громади йде у Велицької ОТГ (70,1%), найменше - у Боратинської громади (4,9%).

Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ
Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ

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Теги: децентралізація, ОТГ
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