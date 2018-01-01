Експерти назвали найбагатші ОТГ Волині. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 22:04
Експерти проаналізували бюджети об'єднаних громад кожної області. Вони також сформували рейтинг ОТГ Волині за рівнем дотаційності.
Про це пише Район. Бізнес.
В продовження оцінки з виконання окремих показників місцевих бюджетів 665 ОТГ за І півріччя 2018 року у розріз груп за чисельністю мешканців в громадах експерти з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні представили аналіз відповідних показників 665 ОТГ у розрізі всіх 24 областей.
Оцінка виконання показників місцевих бюджетів 665 ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з державних бюджетом, проводилася за чотирма показниками:
- власні доходи на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
- динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017 роком;
- рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
- питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі власних доходів загального фонду)
За динамікою надходжень місцевих податків і зборів серед громад Волині найвищий показник в цьому має Поворська громада – 209%, найменша динаміка надходжень - в Устилузької громади – 64,2%.
Найбільш дотаційною є Велимченська громада, яку дотують на 61,7%, а сім громад Волині перераховують реверсну дотацію, оскільки мають надлишок доходів на одного жителя (це Поромівська, Боратинська, Литовезька, Жидичинська, Зарічанська, Смолигівська та Дубівська ОТГ).
Проаналізували експерти й те, скільки коштів йде у громади на утримання апарату. Найбільше серед громад області на утримання апарату громади йде у Велицької ОТГ (70,1%), найменше - у Боратинської громади (4,9%).
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Про це пише Район. Бізнес.
В продовження оцінки з виконання окремих показників місцевих бюджетів 665 ОТГ за І півріччя 2018 року у розріз груп за чисельністю мешканців в громадах експерти з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні представили аналіз відповідних показників 665 ОТГ у розрізі всіх 24 областей.
Оцінка виконання показників місцевих бюджетів 665 ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з державних бюджетом, проводилася за чотирма показниками:
- власні доходи на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
- динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017 роком;
- рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
- питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі власних доходів загального фонду)
За динамікою надходжень місцевих податків і зборів серед громад Волині найвищий показник в цьому має Поворська громада – 209%, найменша динаміка надходжень - в Устилузької громади – 64,2%.
Найбільш дотаційною є Велимченська громада, яку дотують на 61,7%, а сім громад Волині перераховують реверсну дотацію, оскільки мають надлишок доходів на одного жителя (це Поромівська, Боратинська, Литовезька, Жидичинська, Зарічанська, Смолигівська та Дубівська ОТГ).
Проаналізували експерти й те, скільки коштів йде у громади на утримання апарату. Найбільше серед громад області на утримання апарату громади йде у Велицької ОТГ (70,1%), найменше - у Боратинської громади (4,9%).
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