2 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні свій день народження святкує відеооператор(на фото).Також іменинник - журналістЗа православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У Луцьку 2 жовтня у 1934 році провели перші воєводські змагання пожежних.Цього ж дня у 1990 році була заснована газета «Вільна думка».2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога. У це свято приєднуємося до привітань на адресу висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів.