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2 жовтня на Волині: гортаючи календар

2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні свій день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).

Також іменинник - журналіст Володимир Роса.

За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

У Луцьку 2 жовтня у 1934 році провели перші воєводські змагання пожежних.

Цього ж дня у 1990 році була заснована газета «Вільна думка».

2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога. У це свято приєднуємося до привітань на адресу висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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