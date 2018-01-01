День музики: концерт у луцькій музшколі. ФОТО
Сьогодні, 05:01
Із нагоди Міжнародного дня музики учні та викладачі Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена підготували прекрасну насичену концертну програму.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.
Юні музиканти у супроводі своїх наставників подарували глядачам справжнє свято музики. Зі сцени лунали твори класики, які гармонійно поєднувалися із сучасними музичними ритмами.
Висока виконавська майстерність та віртуозність учасників концерту викликала у глядачів величезну кількість оплесків та приємних емоцій. Під час концерту вони показали, скільки у нашому місті талановитих людей.
Музична сім’я прийняла до себе 99 першокласників, які прагнуть здобути освіту та навчитися прекрасному.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.
Юні музиканти у супроводі своїх наставників подарували глядачам справжнє свято музики. Зі сцени лунали твори класики, які гармонійно поєднувалися із сучасними музичними ритмами.
Висока виконавська майстерність та віртуозність учасників концерту викликала у глядачів величезну кількість оплесків та приємних емоцій. Під час концерту вони показали, скільки у нашому місті талановитих людей.
Музична сім’я прийняла до себе 99 першокласників, які прагнуть здобути освіту та навчитися прекрасному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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