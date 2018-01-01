вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День музики: концерт у луцькій музшколі. ФОТО

День музики: концерт у луцькій музшколі. ФОТО
Із нагоди Міжнародного дня музики учні та викладачі Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена підготували прекрасну насичену концертну програму.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.

Юні музиканти у супроводі своїх наставників подарували глядачам справжнє свято музики. Зі сцени лунали твори класики, які гармонійно поєднувалися із сучасними музичними ритмами.

Висока виконавська майстерність та віртуозність учасників концерту викликала у глядачів величезну кількість оплесків та приємних емоцій. Під час концерту вони показали, скільки у нашому місті талановитих людей.

Музична сім’я прийняла до себе 99 першокласників, які прагнуть здобути освіту та навчитися прекрасному.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водоканали нарощують борги за електрику
Сьогодні, 06:19
День музики: концерт у луцькій музшколі. ФОТО
Сьогодні, 05:01
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Сьогодні, 04:11
Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Сьогодні, 03:05
За пропаганду «русского мира» пропонують тюремний термін з конфіскацією
Сьогодні, 01:59
Схожі новини
Патріотичні пісні й етнобалет: у Луцьку виступив ансамбль Нацгвардії Патріотичні пісні й етнобалет: у Луцьку виступив ансамбль Нацгвардії
22 вересень, 08:09
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
20 вересень, 09:55
Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»* Романтичний гурт TAMERLANALENA виступить у «Промені»*
05 вересень, 12:37
У Луцьку ONUKA презентує новий альбом У Луцьку ONUKA презентує новий альбом
03 вересень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водоканали нарощують борги за електрику
Сьогодні, 06:19
 0
День музики: концерт у луцькій музшколі. ФОТО
Сьогодні, 05:01
 0
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Сьогодні, 04:11
 0
Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО
Сьогодні, 03:05
 0
За пропаганду «русского мира» пропонують тюремний термін з конфіскацією
Сьогодні, 01:59
 0
Медіа
відео
1/8