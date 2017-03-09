На Донбас відправили бійців спецпризначення з Волині. ФОТО

Бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» відправилися у чергову ротацію, аби змінити своїх колег у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.За традицією провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, а також родичі, друзі та колеги поліцейських.«Бажаю вам доброї дороги, гідного виконання поставлених перед вами завдань та повернутися усім живими та здоровими додому», – зазначила заступник начальника головного управління Нацполіції в областіНагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов «Іловайський котел» і бої за Вуглегірськ. Мужність і відвагу бійців «Світязя» під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами.