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У луцькому виші вивчатимуть норвезьку мову. ВІДЕО

У луцькому виші вивчатимуть норвезьку мову. ВІДЕО
У доповнення до англійської, німецької та французької луцькі студенти факультету іноземної філології СНУ імені Лесі Українки вивчатимуть ще й норвезьку.

Щоб поглибити знання молоді про ще одну країну і культуру, на запрошення ректора СНУ імені Лесі Українки Ігоря Коцана до Луцька завітав посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад, - пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет «Сфера-ТВ».

Аби послухати дипломата в актовій залі зібралось багато студентів. Поспілкувавшись, перейшли до основного завдання – відкриття Центру норвезької мови та культури. Стрічку розітнули, а щоб студентам було звідки черпати знання – Уле Тер'є Хорпестад подарував новоствореному Центру чимало цікавих книг.

Дипломат зазначає, що такою зацікавленістю українських студентів до норвезької культури був вражений.

Студентам зустріч із послом припала до душі. Ще більше потішила можливість вивчати норвезьку мову у стінах рідного факультету.



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Теги: СНУ, навчання
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