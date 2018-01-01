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Суд вже понад рік розглядає справу про резонансне вбивство у Луцьку

Суд вже понад рік розглядає справу про резонансне вбивство у Луцьку
У Луцькому міськрайонному суді більше року розглядають справу про вбивство 24-річного Павла Попова.

Про це йдеться в сюжеті UA: Волинь.

Нагадаємо, увечері 11 серпня 2017 у лучанина Павла Попова поблизу власного автомобіля на вулиці у Луцьку виник конфлікт із трьома невідомими. Під час сутички хлопця поранили ножем у спину.

Поранення виявилося несумісним із життям.

Подробиці – у відео.



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Теги: вбивство, Луцьк
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