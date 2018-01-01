Суд вже понад рік розглядає справу про резонансне вбивство у Луцьку
Сьогодні, 06:59
У Луцькому міськрайонному суді більше року розглядають справу про вбивство 24-річного Павла Попова.
Про це йдеться в сюжеті UA: Волинь.
Нагадаємо, увечері 11 серпня 2017 у лучанина Павла Попова поблизу власного автомобіля на вулиці у Луцьку виник конфлікт із трьома невідомими. Під час сутички хлопця поранили ножем у спину.
Поранення виявилося несумісним із життям.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті UA: Волинь.
Нагадаємо, увечері 11 серпня 2017 у лучанина Павла Попова поблизу власного автомобіля на вулиці у Луцьку виник конфлікт із трьома невідомими. Під час сутички хлопця поранили ножем у спину.
Поранення виявилося несумісним із життям.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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