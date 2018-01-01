На Волині водоканали нарощують борги за електрику

КП «Луцькводоканал» та підприємство «Нововолинськводоканал» мають заборгованість перед ПрАТ «Волиньобленерго» обсягом понад 16 мільйонів гривень.Про це повідомляє прес-центр обленерго.Протягом 2018 року триває тенденція до накопичення боргів за спожиту електроенергію КП «Луцькводоканал» (на 1 жовтня – 13,3 мільйона гривень), що є вагомою загрозою сталій роботі енергосистеми Волинської області та надійному електропостачанню споживачів. Підприємство «Нововолинськводоканал» також має досить значну заборгованість (на 1 жовтня – 3 мільйони гривень), яка майже не знижується.Із початку року «Луцькводоканал» розрахувався тільки на рівні 77% від спожитої електричної енергії і, як наслідок, приріст заборгованості уже становить понад 7 мільйонів гривень, що фактично є двохмісячним обсягом товарної продукції.Підприємство «Нововолинськводоканал» з початку 2018 року розрахувалося лише на рівні 87% за спожиту електричну енергію, що призвело до збільшення заборгованості до 1,2 мільйона гривень.Задля недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, уникнення загроз нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення Волинської області, ПрАТ «Волиньобленерго» вимагає сплатити наявну заборгованість в терміни відповідно до діючих договірних умов.У разі ж неможливості погашення заборгованості та відсутності коштів на сплату поточних зобов'язань, енергопостачальник вимагає вжити заходів. А саме: за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію самостійно припинити власне електроспоживання відповідно до умов договору або знизити його до рівня фактичної оплати.