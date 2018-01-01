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На Волині водоканали нарощують борги за електрику

На Волині водоканали нарощують борги за електрику
КП «Луцькводоканал» та підприємство «Нововолинськводоканал» мають заборгованість перед ПрАТ «Волиньобленерго» обсягом понад 16 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр обленерго.

Протягом 2018 року триває тенденція до накопичення боргів за спожиту електроенергію КП «Луцькводоканал» (на 1 жовтня – 13,3 мільйона гривень), що є вагомою загрозою сталій роботі енергосистеми Волинської області та надійному електропостачанню споживачів. Підприємство «Нововолинськводоканал» також має досить значну заборгованість (на 1 жовтня – 3 мільйони гривень), яка майже не знижується.

Із початку року «Луцькводоканал» розрахувався тільки на рівні 77% від спожитої електричної енергії і, як наслідок, приріст заборгованості уже становить понад 7 мільйонів гривень, що фактично є двохмісячним обсягом товарної продукції.

Підприємство «Нововолинськводоканал» з початку 2018 року розрахувалося лише на рівні 87% за спожиту електричну енергію, що призвело до збільшення заборгованості до 1,2 мільйона гривень.

Задля недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, уникнення загроз нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення Волинської області, ПрАТ «Волиньобленерго» вимагає сплатити наявну заборгованість в терміни відповідно до діючих договірних умов.

У разі ж неможливості погашення заборгованості та відсутності коштів на сплату поточних зобов'язань, енергопостачальник вимагає вжити заходів. А саме: за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію самостійно припинити власне електроспоживання відповідно до умов договору або знизити його до рівня фактичної оплати.

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Теги: водоканал, Волинь, гроші, борги
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