Показали фото Луцька 60 років тому
Сьогодні, 09:08
Опублікували декілька ретрофото Луцька у 1960-х роках.
Їх у спільноті «Збережемо древній Лучеськ» опублікувала Світлана Метельницька.
«Панорами Луцька 60-х...» – пише жінка.
Вона також зазначила, що фото взяті з архівів Ростислава Метельницького.
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Їх у спільноті «Збережемо древній Лучеськ» опублікувала Світлана Метельницька.
«Панорами Луцька 60-х...» – пише жінка.
Вона також зазначила, що фото взяті з архівів Ростислава Метельницького.
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