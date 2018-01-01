Показали фото Луцька 60 років тому





Їх у спільноті «Збережемо древній Лучеськ» опублікувала Світлана Метельницька.



«Панорами Луцька 60-х...» – пише жінка.



Вона також зазначила, що фото взяті з архівів Ростислава Метельницького.



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